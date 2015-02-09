Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2015,, 12:45

Published 9 февраля 2015,, 12:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Предприниматели региона могут подключить IP-телефонию и Интернет со скидкой

9 февраля 2015, 12:45
Ростелеком продолжает акцию по предоставлению скидки для клиентов федерального пакетного предложения «Бизнесу быть!», которое предоставляет наиболее востребованные услуги – телефонию и Интернет – для малого и среднего бизнеса по выгодным тарифам.

Основная «формула» пакета: клиент приобретает Интернет и телефон сроком не менее чем на 6 месяцев и получает за это скидку на установочный платёж до 70 % и на ежемесячные платежи от 10 до 20 % в зависимости от региона обслуживания.

«Традиционно «Ростелеком» ассоциируется с масштабными проектами и заказчиками. Но для нас очень важно поддерживать и сегмент малого и среднего бизнеса, которому приходится сегодня сталкиваться с серьёзными вызовами. Мы не меняем условий нашего специального пакета «Бизнесу быть!», все наши скидки и предложения продолжают действовать», – отметил начальник отдела внедрения продуктов в каналы продаж ОАО «Ростелеком» Яков Менделеев.

В рамках пакетных предложений «Бизнесу быть!» существует возможность подключить ряд уникальных дополнительных услуг, которые недоступны клиентам стандартных тарифных планов:

• пакеты голосовой связи 300, 600 и 2000 минут для звонков по России через 8-ку (звонки на мобильные и междугородные номера телефонов).

• «Интерактивное ТВ» с возможностью публичной трансляции каналов от 350 руб. в месяц.

Для удобного выбора пакетных предложений создан специальный конфигуратор. С его помощью клиент может самостоятельно подобрать оптимальное пакетное предложение с учётом количества сотрудников и офисов своей компании, ознакомиться с тарифами и оставить заявку на подключение.

Покупка пакета подразумевает заключение единого договора, что упрощает взаимодействие абонента с Ростелекомом, т. к. все услуги приобретаются, обслуживаются и оплачиваются по единому счёту и в «едином окне» обслуживания. Компании «Ростелеком» предоставляет пакетное предложение «Бизнесу быть» с 2012 года. В настоящий момент уже около 48 тыс. компаний выбрали этот пакет.

На правах рекламы

#Новости#Общество#Ростелеком#Мария#Интернет#Телефония#Пакетные предложения
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18