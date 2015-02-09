Предприниматели региона могут подключить IP-телефонию и Интернет со скидкой

Posted 9 февраля 2015,, 12:45
Published 9 февраля 2015,, 12:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Основная «формула» пакета: клиент приобретает Интернет и телефон сроком не менее чем на 6 месяцев и получает за это скидку на установочный платёж до 70 % и на ежемесячные платежи от 10 до 20 % в зависимости от региона обслуживания.
«Традиционно «Ростелеком» ассоциируется с масштабными проектами и заказчиками. Но для нас очень важно поддерживать и сегмент малого и среднего бизнеса, которому приходится сегодня сталкиваться с серьёзными вызовами. Мы не меняем условий нашего специального пакета «Бизнесу быть!», все наши скидки и предложения продолжают действовать», – отметил начальник отдела внедрения продуктов в каналы продаж ОАО «Ростелеком» Яков Менделеев.
В рамках пакетных предложений «Бизнесу быть!» существует возможность подключить ряд уникальных дополнительных услуг, которые недоступны клиентам стандартных тарифных планов:
• пакеты голосовой связи 300, 600 и 2000 минут для звонков по России через 8-ку (звонки на мобильные и междугородные номера телефонов).
• «Интерактивное ТВ» с возможностью публичной трансляции каналов от 350 руб. в месяц.
Для удобного выбора пакетных предложений создан специальный конфигуратор. С его помощью клиент может самостоятельно подобрать оптимальное пакетное предложение с учётом количества сотрудников и офисов своей компании, ознакомиться с тарифами и оставить заявку на подключение.
Покупка пакета подразумевает заключение единого договора, что упрощает взаимодействие абонента с Ростелекомом, т. к. все услуги приобретаются, обслуживаются и оплачиваются по единому счёту и в «едином окне» обслуживания. Компании «Ростелеком» предоставляет пакетное предложение «Бизнесу быть» с 2012 года. В настоящий момент уже около 48 тыс. компаний выбрали этот пакет.
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