Режиссёр Елена Власова: Я занимаюсь театром со своими друзьями и теми людьми, которые ими становятся

– С «Оскаром» была отдельная история… Я думала, что мы передерёмся все! У книги три разных перевода, которые не очень похожие на человеческую речь. Каждый переводчик переводит по-своему, по-разному. Нам пришлось очень много переписать, добавить, чтобы текст звучал по-русски. Он написан взрослым языком, а говорит ребёнок. Он ведь не может изъясняться такими фразами. Это воспринимается как книжный заученный язык, а мы старались приблизить к камерной речи сцены. Извели две, три пачки бумаги и даже итоговый текст весь исписали поправками. Спектакль особенный. И удивительно то, что на премьере «Оскара» были дети. Я не рассчитывала на детскую аудиторию. Откуда они взялись? Что их там «цепляет»? Не знаю… Но интересны были их реакции: один шестилетний мальчик после просмотра спектакля подошёл к маме и сказал: «Я хочу, как мальчик Оскар, попросить у Бога сил, чтобы не лениться».