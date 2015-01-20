Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2015,, 07:14

Published 20 января 2015,, 07:14

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области идёт отбор инвестиционных проектов

20 января 2015, 07:14
Авторы лучших инвестиционных проектов получат целевые займы на их реализацию от Фонда развития промышленности.

Финансирование отобранных проектов, в том числе проектов, направленных на импортозамещение, производится под низкие процентные ставки – от 5 % годовых. Стоит отметить, что условия определяются индивидуально для каждого заинтересованного предприятия.

Подробную информацию о критериях отбора проектов и условиях получения займов можно получить на офциальном сайте Фонда развития промышленности, сообщает департамент экономического развития Белгородской области.

#Новости#Экономика#Мария#Виталина Скрипина#Инвестиционные проекты#Целевые займы#Фонд развития промышленности
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18