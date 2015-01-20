В Белгородской области идёт отбор инвестиционных проектов

Posted 20 января 2015,, 07:14
Published 20 января 2015,, 07:14
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Финансирование отобранных проектов, в том числе проектов, направленных на импортозамещение, производится под низкие процентные ставки – от 5 % годовых. Стоит отметить, что условия определяются индивидуально для каждого заинтересованного предприятия.
Подробную информацию о критериях отбора проектов и условиях получения займов можно получить на офциальном сайте Фонда развития промышленности, сообщает департамент экономического развития Белгородской области.