В Белгороде прошёл первый фестиваль здоровой музыки «Красная рябина»

Posted 22 декабря 2014,, 08:20
Published 22 декабря 2014,, 08:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Программу вечера открыла московская группа «ОдноНо». Погрузив зал в расслабляющий транс, солист группы Алексей Мышкин дал направление всему концерту. «Мы бы назвали песню «Преображение» неформальным гимном фестиваля», – сказал Алексей Мышкин, а затем добавил: «Громко сказано – гимн. Нет, это скорее песенка для души».
Слова песни звучали, словно не со сцены, а внутри каждого слушателя: «Преобразиться – не думать целыми днями, что думают о тебе другие. Быть включённым, чутким, идти, а не проходить мимо». Лёгко и непринуждённо «ОдноНо» рассказывала залу о том, как видит мир, жизнь, любовь. Даже те, кто познакомился с творчеством московской группы на благотворительном концерте, уже спустя пару композиций вместе с музыкантами подхватывали слова песни «Сила», провозглашая: «Меняй этот мир».
Долгожданным гостем фестиваля стал участник французского шоу «Голос» Пьер Эдель. Несмотря на то, что музыкант заболел бронхитом, он всё равно приехал в Белгород. «Поскольку я заболел, мне пришлось аннулировать много концертов и задуматься над тем, что такое болезнь, что такое здоровье, – говорит музыкант. На самом деле есть разные болезни. Сейчас у меня заболело тело – механизм. Это, конечно, неприятно, но не так страшно. Психическая болезнь намного страшнее».
Благотворительный концерт как раз и был направлен на детей, чья болезнь далеко не всегда имеет «механический» характер. Детям с ограниченными возможностями гораздо сложнее адаптироваться в обществе и побороть себя, забыв про то, чего они просто не могут сделать.
Поскольку Пьер Эдель подарил залу только дружеское общение, на сцену вышла его «коллега» – участница российского шоу «Голос» Анастасия Главатских. Об её участии в фестивале стало известно буквально за пару дней до старта. Зажигая позитивом концертную площадку, певица отметила: «Вообще-то плохая девочка я только на сцене, так-то я хорошая». Действительно, её сценически образы были крайне диаметральны: от Madcon «Beggin» до Adele «Someone Like You». А пронзительный голос девушки не уступал ни Adele, ни Madcon.
Во время антракта в фойе ЦМИ состоялось выступление уникального музыканта Тимура Хакима. Создатель Мастерской музыкальной импровизации, он был первым музыкантом, который дал концерт на Ханге в России. Свой инструмент Тимур Хакима называет «Тибетская арфа». Расслабляющая космическая музыка нашла своих слушателей и среди самых маленьких белгородцев. Тёзка музыканта, маленький Тимур, который пришёл на концерт со своей мамой, быстро подхватил ритм и заворожённо следил за всеми движениями музыканта.
Сразу после небольшого перерыва на сцене появились Нитай и Динара, предваряющие выступление хедлайнера фестиваля – украинской группы SunSay. Главный музыкант вечера SunSay исполнил новую песню «Love Manifest». «Это песня о том, что ненависть нужно преобразовывать в любовь и мы способны на это», – отметил музыкант. Первая часть хедлайнерского мини-концерта была акустической, вторая – электронная, где прозвучали «Будь собой», «Wind Song» и в завершении – позитивная и давно всем знакомая «Ямайка».
Финальным аккордом фестиваля стал особенный номер, подготовленный Нитаем и воспитанниками коррекционных школ. Выступить на одной сцене с артистами, почувствовать себя равными, сильными и нужными – это уникальная для таких детей возможность. Вместе они исполнили песню «Благодарю», а слушатели наравне с музыкантами и детьми повторяли: «Все мои мечты воплощаешь ты, я за всё, за всё тебя благодарю».
Тексты, трогающие душу, и тёплая атмосфера сделали «Красную рябину» фестивалем для всей семьи. Несмотря на позднее время, многие жители города пришли на концерт вместе со своими маленькими детьми.
Помимо отличной музыки, гостей фестиваля ждали здоровый бар, лофт-зона, маркет с необычными вещами и экспозиция современного искусства.
Напомним, что на подготовку фестиваля у организаторов ушло около пяти месяцев. Тщательно слаженная команда из 47 волонтёров координировала работу фестиваля на протяжении трёх часов.
Виталина Скрипина
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