В Белгороде прошёл первый фестиваль здоровой музыки «Красная рябина»

Долгожданным гостем фестиваля стал участник французского шоу «Голос» Пьер Эдель. Несмотря на то, что музыкант заболел бронхитом, он всё равно приехал в Белгород. «Поскольку я заболел, мне пришлось аннулировать много концертов и задуматься над тем, что такое болезнь, что такое здоровье, – говорит музыкант. На самом деле есть разные болезни. Сейчас у меня заболело тело – механизм. Это, конечно, неприятно, но не так страшно. Психическая болезнь намного страшнее».