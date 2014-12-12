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Posted 12 декабря 2014,, 08:22

Published 12 декабря 2014,, 08:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Заместитель министра образования и науки Александр Климов посетил Белгородский госуниверситет

12 декабря 2014, 08:22
Особое внимание гостя ректор вуза Олег Полухин обратил на проект развития Медицинского института НИУ «БелГУ».

Александр Климов прибыл в Белгородскую область для участия в заседании межведомственной рабочей группы Совета при президенте РФ по науке и образованию, темой которого стала модернизация профессионального образования с учётом потребности регионов и отраслей экономики в квалифицированных кадрах.

Перед началом совещания ректор БелГУ Олег Полухин представил гостю строящиеся и реконструированные объекты вуза, входящие в состав мединститута. Александр Климов увидел новую аптеку университета, поликлинику и Межрегиональный центр стоматологических инноваций.

Также он узнал о приобретённом новейшем оборудовании, включая бак-лабораторию, и реализуемой в вузе программе «Здоровьесбережение», сообщает пресс-служба БелГУ.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

#Новости#БелГУ#Наука#Мария#Образования#Медицинское оборудование#Министр образования рф
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