Заместитель министра образования и науки Александр Климов посетил Белгородский госуниверситет

Александр Климов прибыл в Белгородскую область для участия в заседании межведомственной рабочей группы Совета при президенте РФ по науке и образованию, темой которого стала модернизация профессионального образования с учётом потребности регионов и отраслей экономики в квалифицированных кадрах.