Заместитель министра образования и науки Александр Климов посетил Белгородский госуниверситет

Posted 12 декабря 2014,, 08:22
Published 12 декабря 2014,, 08:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Александр Климов прибыл в Белгородскую область для участия в заседании межведомственной рабочей группы Совета при президенте РФ по науке и образованию, темой которого стала модернизация профессионального образования с учётом потребности регионов и отраслей экономики в квалифицированных кадрах.
Перед началом совещания ректор БелГУ Олег Полухин представил гостю строящиеся и реконструированные объекты вуза, входящие в состав мединститута. Александр Климов увидел новую аптеку университета, поликлинику и Межрегиональный центр стоматологических инноваций.
Также он узнал о приобретённом новейшем оборудовании, включая бак-лабораторию, и реализуемой в вузе программе «Здоровьесбережение», сообщает пресс-служба БелГУ.
Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»