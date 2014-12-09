Фонд «Поколение» Андрея Скоча вручил Сергею Яркову инвалидную коляску

Posted 9 декабря 2014,, 08:51
Published 9 декабря 2014,, 08:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В сообщении говорилось, что белгородцы собирают петиции в поддержку обеспечения Сергея Яркова креслом-коляской со ступенькоходом. Под петицией подписались 147 тыс. человек.
На просьбу молодого человека откликнулся фонд «Поколение» Андрея Скоча, и в течение месяца вопрос о приобретении коляски был решён. Какое-то время заняли уточнение комплектации коляски с самим Сергеем и транспортировка её из-за границы.
«В фонд «Поколение» обращается много людей с просьбами оказать помощь в проведении лечения и приобретении средств реабилитации. Почти за 19 лет работы руководитель фонда Андрей Владимирович Скоч ставит их приоритетными для деятельности своего фонда», – отметил помощник Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Анна Шевченко