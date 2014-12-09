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Posted 9 декабря 2014,, 08:51

Published 9 декабря 2014,, 08:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фонд «Поколение» Андрея Скоча вручил Сергею Яркову инвалидную коляску

9 декабря 2014, 08:51
Сообщение о том, что молодой человек нуждается в кресле-коляске стоимостью около 450 тысяч рублей, появилось в сентябре в разделе «В блогах» ИА «Бел.Ру».

В сообщении говорилось, что белгородцы собирают петиции в поддержку обеспечения Сергея Яркова креслом-коляской со ступенькоходом. Под петицией подписались 147 тыс. человек.

На просьбу молодого человека откликнулся фонд «Поколение» Андрея Скоча, и в течение месяца вопрос о приобретении коляски был решён. Какое-то время заняли уточнение комплектации коляски с самим Сергеем и транспортировка её из-за границы.

«В фонд «Поколение» обращается много людей с просьбами оказать помощь в проведении лечения и приобретении средств реабилитации. Почти за 19 лет работы руководитель фонда Андрей Владимирович Скоч ставит их приоритетными для деятельности своего фонда», – отметил помощник Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Анна Шевченко

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Андрей Скоч#Поколение#Инвалидная коляска#Сергей ярков
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