Белгородцы могут стать авторами почтовой марки и конверта в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Члены жюри, которое будет состоять из представителей Союза художников России и Союза филателистов России, определят трёх победителей в каждой номинации, а также в каждой категории: среди детей дошкольного и школьного возрастов (5-17 лет), взрослых-любителей (от 18 лет) и профессионалов.