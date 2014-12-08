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Posted 8 декабря 2014,, 15:52

Published 8 декабря 2014,, 15:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы могут стать авторами почтовой марки и конверта в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

8 декабря 2014, 15:52
В России стартовал конкурс в преддверии юбилейного события.

Возраст и профессиональные навыки участников не ограничены. Выполнить работу можно с помощью любых средств и материалов (за исключением масляных и ярких флуоресцентных красок) вручную или с помощью компьютерной графики.

Конкурс проводится Почтой России и Издатцентром «Марка» и состоит из трёх номинаций: «Помним! Гордимся!», «Цена Великой Победы» и «Нам доверена Память».

Члены жюри, которое будет состоять из представителей Союза художников России и Союза филателистов России, определят трёх победителей в каждой номинации, а также в каждой категории: среди детей дошкольного и школьного возрастов (5-17 лет), взрослых-любителей (от 18 лет) и профессионалов.

Отдельно жюри предстоит выбрать победителя конкурса, по эскизу которого выпустят почтовую марку или художественный конверт, рассказали в пресс-службе УФПС Белгородской области.

Конкурсные работы принимаются до 1 февраля 2015 года.

Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном сайте Почты России.

#Новости#Общество#Почта россии#Мария#Победа#Марка#Конверт
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