Белгородцы могут стать авторами почтовой марки и конверта в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Posted 8 декабря 2014,, 15:52
Published 8 декабря 2014,, 15:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Возраст и профессиональные навыки участников не ограничены. Выполнить работу можно с помощью любых средств и материалов (за исключением масляных и ярких флуоресцентных красок) вручную или с помощью компьютерной графики.
Конкурс проводится Почтой России и Издатцентром «Марка» и состоит из трёх номинаций: «Помним! Гордимся!», «Цена Великой Победы» и «Нам доверена Память».
Члены жюри, которое будет состоять из представителей Союза художников России и Союза филателистов России, определят трёх победителей в каждой номинации, а также в каждой категории: среди детей дошкольного и школьного возрастов (5-17 лет), взрослых-любителей (от 18 лет) и профессионалов.
Отдельно жюри предстоит выбрать победителя конкурса, по эскизу которого выпустят почтовую марку или художественный конверт, рассказали в пресс-службе УФПС Белгородской области.
Конкурсные работы принимаются до 1 февраля 2015 года.