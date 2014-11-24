В Белгородэнерго подвели итоги конкурса «Энергосбережение глазами детей»

Posted 24 ноября 2014,, 15:43
Published 24 ноября 2014,, 15:43
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Всего же в оргкомитет поступило порядка 70 рисунков. Жюри оценивало ёмкость и правильность отражения основных правил экономии энергоресурсов, а также нестандартные решения проблемы энергосбережения.
Конкурс организован в рамках года энергоэффективности, объявленного МРСК Центра. Его главной задачей стала популяризация энергосберегающего образа жизни и обучение детей основам энергоэффективности.
«Дети лучше усваивают материал, когда можно проявить творческий потенциал и изложить свою позицию. Именно поэтому призыв энергетиков изобразить, как они видят и понимают важность рационального использования энергии, нашёл живой отклик у ребят, ведь энергосбережение – тема мирового масштаба», – отметила директор средней школы № 1 г. Валуйки Светлана Будыкина.
Конкурс детского рисунка стал одним из ключевых мероприятий в череде тематических акций и уроков, посвящённых году энергоэффективности в МРСК Центра. В 2014 году в начальных, средних и старших классах различных школ региона белгородские энергетики провели порядка 20 «энергосберегающих» уроков.
Регулярными стали и тематические встречи в Центре энергоэффективности Белгородэнерго, участие в которых могут принять все желающие.