В Белгородэнерго подвели итоги конкурса «Энергосбережение глазами детей»

«Дети лучше усваивают материал, когда можно проявить творческий потенциал и изложить свою позицию. Именно поэтому призыв энергетиков изобразить, как они видят и понимают важность рационального использования энергии, нашёл живой отклик у ребят, ведь энергосбережение – тема мирового масштаба», – отметила директор средней школы № 1 г. Валуйки Светлана Будыкина.