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Posted 24 ноября 2014,, 15:43

Published 24 ноября 2014,, 15:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородэнерго подвели итоги конкурса «Энергосбережение глазами детей»

24 ноября 2014, 15:43
Победителями и лауреатами конкурса детского рисунка стали 17 школьников из Белгородского, Валуйского, Ракитянского и Корочанского районов Белгородской области.

Всего же в оргкомитет поступило порядка 70 рисунков. Жюри оценивало ёмкость и правильность отражения основных правил экономии энергоресурсов, а также нестандартные решения проблемы энергосбережения.

Конкурс организован в рамках года энергоэффективности, объявленного МРСК Центра. Его главной задачей стала популяризация энергосберегающего образа жизни и обучение детей основам энергоэффективности.

«Дети лучше усваивают материал, когда можно проявить творческий потенциал и изложить свою позицию. Именно поэтому призыв энергетиков изобразить, как они видят и понимают важность рационального использования энергии, нашёл живой отклик у ребят, ведь энергосбережение – тема мирового масштаба», – отметила директор средней школы № 1 г. Валуйки Светлана Будыкина.

Конкурс детского рисунка стал одним из ключевых мероприятий в череде тематических акций и уроков, посвящённых году энергоэффективности в МРСК Центра. В 2014 году в начальных, средних и старших классах различных школ региона белгородские энергетики провели порядка 20 «энергосберегающих» уроков.

Регулярными стали и тематические встречи в Центре энергоэффективности Белгородэнерго, участие в которых могут принять все желающие.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Конкурс#Белгородэнерго#Мрск центра#Детский рисунок
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