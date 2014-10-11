В Белгороде стартовал II областной фестиваль науки

«Если после сегодняшнего мероприятия каждый попытается что-то изобрести – это будет хорошо, – говорит ректор БГТУ имени В. Г. Шухова Сергей Глаголев. – Если 10 % добьются успеха – это будет отлично, а если кто-нибудь вырастет во второго Шухова, мы будем считать, что это мероприятие достигло своей цели».