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Posted 11 октября 2014,, 05:23

Published 11 октября 2014,, 05:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде стартовал II областной фестиваль науки

11 октября 2014, 05:23
10 октября на центральной площадке фестиваля – БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось торжественное открытие второго регионального фестиваля науки, который проходит в рамках большого Всероссийского фестиваля.

Праздничный концерт порадовал зрителей красочным лазерным шоу, выступлением творческих коллективов, а также эффектным музыкальным финалом – шоу барабанщиков.

Яркое открытие задало темп всем фестивальным дням. Насыщенная программа первого дня включала конкурс «Собери свой робот», в котором приняли участие совсем юные любители техники. Из деталей популярного конструктора «Лего» они должны были собрать своего собственного робокара, которого в дальнейшем участники запрограммируют на заданный маршрут.

Те, кто любит зрелищные эксперименты, увидели «Реактив-шоу» – уже полюбившееся горожанам шоу музея занимательных наук «Экспериментаниум», а также мастер-класс «Пикассо 3-Д» и космический семинар «Сквозь горизонт» от космонавта Виктора Афанасьева.

«Если после сегодняшнего мероприятия каждый попытается что-то изобрести – это будет хорошо, – говорит ректор БГТУ имени В. Г. Шухова Сергей Глаголев. – Если 10 % добьются успеха – это будет отлично, а если кто-нибудь вырастет во второго Шухова, мы будем считать, что это мероприятие достигло своей цели».

В рамках открытия фестиваля науки наградили победителей прошедших конкурсов. Самая маленькая участница регионального этапа детского конкурса рисунка «Мир науки глазами детей» Ярослава Андреева из белгородского детского сада № 1 представила на суд жюри работу «Чтобы люди не болели. Медик-учёный». Конкурсантка заняла почётное первое место в возрастной категории 5-6 лет.

Напомним, за три дня работы фестиваля гости из Москвы, Казани, Зеленограда, Воронежа, Брянска и Белгорода будут наблюдать за лучшими научными экспериментами, посетят увлекательные лекции и попробуют связаться с экипажем МКС.

Виталина Скрипина

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#Новости#Город#Наука#Мария#Виталина Скрипина#Фестиваль науки
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