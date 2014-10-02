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Posted 2 октября 2014,, 13:39

Published 2 октября 2014,, 13:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Поликлиника Белгородского госуниверситета будет принимать жителей города

2 октября 2014, 13:39
2 октября отделения поликлиники на улице Студенческой осмотрел губернатор Белгородской области Евгений Савченко в рамках рабочей поездки.

Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в частности, здесь есть уникальная бактериологическая лаборатория стоимостью 63 млн рублей для исследования любых выделений из организма человека. Аналогичное оборудование имеется только в трёх российских городах.

Сейчас завершается лицензирование учреждения, которое войдёт в систему обязательного медицинского страхования. Помимо научно-образовательной функции для студентов и преподавателей БелГУ, пациентами поликлиники будут жители города.

«Особенно удобной поликлиника может стать для жителей Гринёвки», – отметил мэр Белгорода Сергей Боженов.

Напомним, открытие учреждения, которое приурочили к 138-летию БелГУ, состоялось 26 сентября.

Сергей Белых

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