Поликлиника Белгородского госуниверситета будет принимать жителей города

Posted 2 октября 2014,, 13:39
Published 2 октября 2014,, 13:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в частности, здесь есть уникальная бактериологическая лаборатория стоимостью 63 млн рублей для исследования любых выделений из организма человека. Аналогичное оборудование имеется только в трёх российских городах.
Сейчас завершается лицензирование учреждения, которое войдёт в систему обязательного медицинского страхования. Помимо научно-образовательной функции для студентов и преподавателей БелГУ, пациентами поликлиники будут жители города.
«Особенно удобной поликлиника может стать для жителей Гринёвки», – отметил мэр Белгорода Сергей Боженов.
Сергей Белых
Фото автора