Поликлиника Белгородского госуниверситета будет принимать жителей города

Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в частности, здесь есть уникальная бактериологическая лаборатория стоимостью 63 млн рублей для исследования любых выделений из организма человека. Аналогичное оборудование имеется только в трёх российских городах.