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Posted 1 октября 2014, 11:35

Published 1 октября 2014, 11:35

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Зампредставителя верховного комиссара ООН Мелита Хуммель-Шунич встретилась с украинскими студентами в БелГУ

1 октября 2014, 11:35
На сегодняшний день в белгородском вузе обучаются 480 переселенцев из Украины.

Гостья предложила ребятам рассказать об их нынешнем положении и планах на будущее.

«Я приехала для того, чтобы послушать вас, – обратилась к студентам Мелита Хуммель-Шунич. – Какие у вас ожидания, какие мысли, как вы видите ваше будущее?»

Председатель Совета студентов юго-востока Украины Александр Невский поблагодарил руководство БелГУ за оказанную украинцам помощь.

«Мы не понаслышке знаем, что творится на юго-востоке Украины, – сказал Александр. – Нам не нужны подтверждения того, что там война. Многие СМИ освещают конфликт как антитеррористическую операцию. Мы там были, мы знаем, что там нет террористов. Там есть мирные жители. И они меньше всего хотят этой войны».

Студенты заверили заместителя представителя верховного комиссара ООН в том, что с условиями проживания в Белгороде у них проблем нет.

Мелита Хуммель-Шунич поблагодарила государственные органы, руководство университета за организацию пребывания вынужденных переселенцев из Украины в России и Белгородской области в частности.

«Один из наиболее «горячих» вопросов при массовом поступлении беженцев – это вопрос университетского образования, – отметила она. – В большинстве стран беженцы имеют право на получение среднего образования. Вопросы высшего образования – очень затратные. Поэтому такое право не гарантируется. Ни в одной стране, где я работала, я не видела такого комплексного подхода, когда о вас заботятся на 120 процентов».

Студенты из Украины просили гостью способствовать выделению Донецкой и Луганской областям гуманитарной помощи. В связи с этим в диалоге был затронут вопрос о признании факта гуманитарной катастрофы на Украине.

Мелита Хуммель-Шунич выразила надежду, что ситуация на Украине будет постепенно улучшаться. По её словам, в ООН уже ведутся переговоры о том, как различные агентства будут помогать восстанавливать нормальную жизнь на Украине.

Как отметил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, в университете сейчас обучается 1040 иностранных студентов. Наиболее велики студенческие диаспоры индийцев и китайцев.

«Украинских студентов мы и иностранцами не считаем, – сказал Олег Николаевич. – Мы будем делать всё, чтобы украинские студенты успешно учились, занимались наукой, получали современные знания и вышли из стен нашего университета конкурентоспособными на европейском и мировом рынке труда».

Помимо встречи со студентами, программа пребывания Мелиты Хуммель-Шунич в Белгородской области включает посещение лагеря отдыха «Юность», где живут вынужденные переселенцы из Украины, и музея «Третье ратное поле России» в Прохоровке.

Сергей Егоров

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