Зампредставителя верховного комиссара ООН Мелита Хуммель-Шунич встретилась с украинскими студентами в БелГУ

«Мы не понаслышке знаем, что творится на юго-востоке Украины, – сказал Александр. – Нам не нужны подтверждения того, что там война. Многие СМИ освещают конфликт как антитеррористическую операцию. Мы там были, мы знаем, что там нет террористов. Там есть мирные жители. И они меньше всего хотят этой войны».