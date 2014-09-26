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Posted 26 сентября 2014,, 07:16

Published 26 сентября 2014,, 07:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За смерть двух пешеходов механик неисправного ПАЗика получил четыре года колонии

26 сентября 2014, 07:16
За халатное отношение к работе, из-за которого в сентябре 2013 года на улице Костюкова погибли два человека, в Белгороде осудили механика контрольно-пропускного пункта компании «Белкомтранс».
Сюжет
Авария

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, сотрудник предприятия ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за выпуск на линию транспортных средств с неисправностями.

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил 49-летнего механика к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на три года.

Напомним, в марте 2014 года водителя данного автобуса осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он тоже получил четыре года лишения свободы.

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