За смерть двух пешеходов механик неисправного ПАЗика получил четыре года колонии

Posted 26 сентября 2014,, 07:16
Published 26 сентября 2014,, 07:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, сотрудник предприятия ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за выпуск на линию транспортных средств с неисправностями.
Октябрьский районный суд Белгорода приговорил 49-летнего механика к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на три года.
Напомним, в марте 2014 года водителя данного автобуса осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он тоже получил четыре года лишения свободы.