За смерть двух пешеходов механик неисправного ПАЗика получил четыре года колонии

За халатное отношение к работе, из-за которого в сентябре 2013 года на улице Костюкова погибли два человека, в Белгороде осудили механика контрольно-пропускного пункта компании «Белкомтранс».

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