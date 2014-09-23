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Posted 23 сентября 2014,, 08:03

Published 23 сентября 2014,, 08:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

УБРиР предлагает белгородским предпринимателям свой инструмент для интернет-продаж

23 сентября 2014, 08:03
34 % покупателей в интернет-магазинах предпочитают расплачиваться банковской картой онлайн. В таких условиях наличие у торгового предприятия интернет-магазина с возможностью онлайн-покупок становится просто необходимым.

Согласно последним исследованиям*, в России количество пользователей, совершающих покупки в Интернете, оценивается в 22 млн чел. Из них 48 % сделали свои первые покупки в Интернете только за последние два года. 87 % городских жителей с высоким доходом совершают покупки в интернет-магазинах.

УБРиР предлагает бизнесу комплексное решение: свой «Конструктор сайтов» с уже интегрированным интернет-эквайрингом банка. То есть во все сайты, которые создаются в конструкторе, уже внедрён платёжный модуль для онлайн-продажи. В зависимости от потребности предприниматель может выбрать для себя наиболее подходящий вариант обслуживания.

Как это работает?

  • Электронная торговля – именно то, что нужно для тех, кто планирует начать бизнес и существенно сэкономить на аренде торговой точки, покупке специального оборудования, заказе вывески и найме продавцов. Можно создать интернет-магазин «под ключ» в конструкторе сайтов и воспользоваться встроенными, простыми и эффективными инструментами для продвижения;
  • Если уже есть действующие стационарные торговые точки и нет интернет-магазина, то возможно в конструкторе создать свой сайт с нуля, учтя пожелания клиентов и потребности своего бизнеса;
  • Для тех, кому необходимо заменить действующий интернет-магазин на более удобный и современный, в «Конструкторе сайтов» есть более 1500 вариантов дизайнов, созданных профессионалами. Чтобы им пользоваться, не нужны специальные навыки.

Для тех, у кого есть действующий хороший интернет-магазин, можно просто подключить интернет-эквайринг и принимать платежи за покупки через безопасный и удобный платёжный модуль интернет-эквайринга УБРиР. Ведь сейчас 34 % клиентов хотя бы одну онлайн-покупку оплачивают, вводя номер банковской карты.

Создать сайт с помощью «Конструктора сайтов» УБРиР и оформить заявку на интернет-эквайринг можно на официальном сайте банка.

*Исследование E-Commerce User Index 2014 Markswebb Rank & Report.

ОАО «УБРиР» – генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12. 04. 2004 г.

На правах рекламы

#Новости#Экономика#Мария#Убрир#Интернет-эквайринг#Конструктор сайтов
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