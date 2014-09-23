УБРиР предлагает белгородским предпринимателям свой инструмент для интернет-продаж

Posted 23 сентября 2014,, 08:03
Published 23 сентября 2014,, 08:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно последним исследованиям*, в России количество пользователей, совершающих покупки в Интернете, оценивается в 22 млн чел. Из них 48 % сделали свои первые покупки в Интернете только за последние два года. 87 % городских жителей с высоким доходом совершают покупки в интернет-магазинах.
УБРиР предлагает бизнесу комплексное решение: свой «Конструктор сайтов» с уже интегрированным интернет-эквайрингом банка. То есть во все сайты, которые создаются в конструкторе, уже внедрён платёжный модуль для онлайн-продажи. В зависимости от потребности предприниматель может выбрать для себя наиболее подходящий вариант обслуживания.
Как это работает?
Для тех, у кого есть действующий хороший интернет-магазин, можно просто подключить интернет-эквайринг и принимать платежи за покупки через безопасный и удобный платёжный модуль интернет-эквайринга УБРиР. Ведь сейчас 34 % клиентов хотя бы одну онлайн-покупку оплачивают, вводя номер банковской карты.
Создать сайт с помощью «Конструктора сайтов» УБРиР и оформить заявку на интернет-эквайринг можно на официальном сайте банка.
*Исследование E-Commerce User Index 2014 Markswebb Rank & Report.
ОАО «УБРиР» – генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12. 04. 2004 г.
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