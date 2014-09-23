УБРиР предлагает белгородским предпринимателям свой инструмент для интернет-продаж

УБРиР предлагает бизнесу комплексное решение: свой «Конструктор сайтов» с уже интегрированным интернет-эквайрингом банка. То есть во все сайты, которые создаются в конструкторе, уже внедрён платёжный модуль для онлайн-продажи. В зависимости от потребности предприниматель может выбрать для себя наиболее подходящий вариант обслуживания.