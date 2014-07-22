В Белгородской области пьяный работник автомойки угнал автомобиль клиентки

Posted 22 июля 2014,, 07:19
Published 22 июля 2014,, 07:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
При патрулировании стражи порядка обратили внимание на припаркованный у обочины автомобиль «Сеат». За рулём, как выяснилось, находился нетрезвый молодой человек 1990 года рождения. Документов на иномарку у него не оказалось.
Нарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что молодой человек – работник городской автомойки. По предварительным данным, после употребления алкогольных напитков он совершил угон и отправился кататься по Белгороду.
Автомобиль изъят и возвращён владелице. 53-летняя белгородка даже не успела заявить о произошедшем в полицию. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Маршрут 31».