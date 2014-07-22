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Posted 22 июля 2014,, 07:19

Published 22 июля 2014,, 07:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области пьяный работник автомойки угнал автомобиль клиентки

22 июля 2014, 07:19
Полицейские раскрыли кражу по горячим следам.

При патрулировании стражи порядка обратили внимание на припаркованный у обочины автомобиль «Сеат». За рулём, как выяснилось, находился нетрезвый молодой человек 1990 года рождения. Документов на иномарку у него не оказалось.

Нарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что молодой человек – работник городской автомойки. По предварительным данным, после употребления алкогольных напитков он совершил угон и отправился кататься по Белгороду.

Автомобиль изъят и возвращён владелице. 53-летняя белгородка даже не успела заявить о произошедшем в полицию. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Маршрут 31».

#Новости#Происшествия#Угон#Мария#Полицейские
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