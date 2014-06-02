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Posted 2 июня 2014, 10:49

Published 2 июня 2014, 10:49

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Перед спорткомплексом Светлана Хоркиной открылась летняя детская площадка

2 июня 2014, 10:49
Здесь до конца августа ежедневно с 15:00 до 21:00 юные белгородцы смогут попрыгать на большом батуте и покататься на велосипедах, электромобилях, веломобилях и самокатах.

Торжественное открытие летней площадки состоялось вчера в День защиты детей. В мероприятии приняли участие детские творческие коллективы и юные спортсмены. Все аттракционы 1 июня работали для детей бесплатно.

Поздравил с праздником гостей мероприятия и ректор «НИУ «БелГУ» Олег Полухин. «Это детский праздник, но со взрослым содержанием, потому что он напоминает нам о том, как важно родить, вырастить и воспитать детей», – отметил руководитель вуза.

#Новости#БелГУ#День защиты детей#Спортплощадка#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин
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