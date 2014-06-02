Перед спорткомплексом Светлана Хоркиной открылась летняя детская площадка

Поздравил с праздником гостей мероприятия и ректор «НИУ «БелГУ» Олег Полухин. «Это детский праздник, но со взрослым содержанием, потому что он напоминает нам о том, как важно родить, вырастить и воспитать детей», – отметил руководитель вуза.