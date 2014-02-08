Охотники за самолётами

Познакомил аэропорт
В Белгородской области толчок к активному развитию движения споттеров дало строительство нового терминала аэропорта. Хотя фотосъемку некоторые белгородцы вели и до этого события.
- Самолёты нравились с детства, но фотографировать их я начал в 2006 году. Приезжал в аэропорт на велосипеде и снимал взлёты и посадки на обычную мыльницу. В 2010 году загрузил снимки в интернет и создал группу для единомышленников из Белгорода. Не думал, что она станет настолько популярной! - рассказывает руководитель команды Belgorod SPOTTERS TEAM Максим Рыльский.
Строители, юристы, рыболовы, инженеры - в споттинг они пришли разными путями. И если любовь к небу у Дмитрия Цуркина и Максима Мартынова также появилась в юношеском возрасте, то Павел Ширин оценил всю прелесть неба будучи взрослым человеком.
- Думал, что охоту к полётам у меня отбил кукурузник, на котором я часто летал в детстве,- удивляет Павел. - И только в сознательном возрасте, путешествуя за границу, я восхитился красотой самолётов. Купил фотоаппарат и перебрался в Белгород. Здесь устроился работать в торговый центр, находящийся напротив аэропорта. Когда увидел, как взлетают и садятся самолёты, понял, что место для работы выбрал подходящее. Для того, чтобы охотиться за ними, поднимался на крышу здания, и при приближении самолёта делал снимок. Но на меня смотрели как на дурачка, и казалось, что в Белгороде найти единомышленников не удастся.
Но они нашлись. Примерно два года назад ребята познакомились друг с другом на остановке АСК «Вираж», которая находится в непосредственной близости от взлётно-посадочной полосы и является излюбленным местом у охотников за самолётами. Там они узнали о группе Belgorod SPOTTERS TEAM и её создателе Максиме Рыльском.
Сегодня в группу в одной из социальных сетей входят около тысячи человек. Это не только белгородцы, но и любители гражданской авиации из других регионов. Здесь можно полюбоваться снимками самолётов и нового терминала белгородского аэропорта. Сюда заглядывают даже для того, чтобы получить консультацию: в команде Belgorod SPOTTERS TEAM есть профессиональные авиаторы и работники местной воздушной гавани.
А самым юным споттером Белгорода стал семилетний Матвей Халаимов. Любовь к самолётам мальчику привил его папа. В свои годы Матвей отправлялся в путешествие по воздуху шесть раз и даже побывал на международном авиасалоне МАКС. В будущем малыш мечтает стать владельцем авиакомпании и перевозить людей по всему миру на любимом Boeing 747.
Начинаем фотоохоту
- Для того, чтобы заняться споттингом, не обязательно иметь высококлассную технику. Многие из нас начинали с камер на мобильных телефонах, - объясняет руководитель команды.
Например, ещё один участник команды Алексей Гринспон, который сейчас находится в Арабских Эмиратах, до сих пор фотографирует на смартфон. Отсутствие профессионального фотоаппарата не мешает ему заснять каждое событие и сделать из этого качественный фоторепортаж.
На помощь белгородцам приходит известный у споттеров всего мира сайт Flightradar 24, с помощью которого они видят тип воздушного судна, его маршрут и другие параметры полёта. Для того, чтобы узнать с какой стороны самолёт сядет или взлетит, охотники настраивают на частоту глиссадных радиомаяков АМ720 свои автомобильные магнитолы. Но до появления всех технических новинок ребята снимали самолёты, зная расписание их прилётов и направление ветра.
- Самая нужная вещь – это мобильный телефон. Мы связываемся друг с другом и передаём данные о приближающемся борте. Кто ближе всего к аэропорту, тот и снимает, - поясняют Мартынов и Цуркин.
Специфика работы споттеров такова, что фотографировать самолёты им приходится за пределами воздушной гавани из нескольких точек. Так как аэропорт является режимным объектом транспортной инфраструктуры, на съёмку на его территории необходимо получить специальное разрешение службы безопасности. В российских аэропортах к необычным людям с фотоаппаратами относятся пока настороженно, но в некоторых крупных зарубежных воздушных гаванях фотоохотников принимают «на ура!». Это прекрасная и совершенно бесплатная возможность прорекламировать себя и авиакомпании.
- Мы – за безопасность полётов, поэтому все снимки делаем только за торцом взлётно-посадочной полосы. Поначалу на нас смотрели косо, считая шпионами или того хуже – террористами. Ушло немало времени на то, чтобы объяснить сотрудникам аэропорта и полиции, что мы фотографы–любители, - рассказывают молодые люди. – Приходится вести просветительскую работу… Пока это удаётся с трудом. Официальный споттинг в белгородском аэропорту проводился всего 3 раза, но мы надеемся, что со временем такие фотосессии станут регулярными.
Некоторые скептики советуют споттерам снимать самолёты на авиасалонах, но фотографировать даже самые новейшие воздушные судна в статике ребятам неинтересно. Хочется запечатлеть волшебный момент, когда борт взлетает или касается земли, а ещё лучше в воздухе.
- Ты стоишь возле торца полосы и кажется, что можешь дотянуться до низко летящего самолёта рукой. Это удивительный момент! – делятся впечатлениями белгородцы. – Несколько таких удачных кадров могут поднять нам настроение на весь день!
Но «поймать за хвост» стальную птицу не просто. Получить резкий кадр, когда на счету каждая секунда, а самолёт летит с крейсерской скоростью, задача не из лёгких. Споттеры находятся в постоянном поиске новых ракурсов, испытывают различные режимы съёмки, экспериментируют, снимая в любое время суток. Сосредоточенность, терпение и желание сделать удачный снимок – вот лишь небольшой список тех качеств, которыми должен обладать фотоохотник.
На чём летают президенты
Сегодня самых активных фотоохотников сотрудники службы безопасности знают в лицо и даже здороваются с ними. Но ситуация меняется, когда прилетают высокопоставленные гости.
- В прошлом году я снимал с крыши самолёт Владимира Путина. Сфотографировал приземлившиеся первыми Ту 154 и 204. Бликующий объектив камеры заставил поволноваться сотрудников ФСО. В считанные минуты торговый центр окружили ОМОНовцы. Нам приказали закрыть все окна и не выглядывать. Но всё же через небольшую щель я сделал желанный снимок президентского борта, - рассказал случай из жизни Павел.
Недавний прилёт в Белгород премьер-министра Дмитрия Медведева освещали в группе два Максима.
- Мы знали об этом, но на каком именно самолёте прибудет глава кабинета министров, не догадывались, - говорит руководитель команды. – И в этом тоже есть некоторый азарт. Ближе к 11 часам утра начали слетаться гости – сначала два маленьких бизнес-джета, затем - Ту 204 и 214, на которых прилетели представители СМИ и чиновники. Через час после посадки «тушек» в Белгороде, из Внуково вылетел борт премьер-министра - красавец Airbus 319-115CJ. Нам удалось снять его с разных ракурсов, чем мы очень довольны. Один вопрос остаётся открытым: на чём же добрался в наш город президент Татарстана?
В этот день ребятам удалось сделать немало красивых кадров, но особенным они считают ночной снимок одновременного взлёта и посадки ТУ 204 и SAAB-340B. Нечасто в белгородском аэропорту можно увидеть такую картину.
- Я пообщался с одним из сотрудников полиции, который нёс службу по обеспечению безопасности на остановке, откуда мы ведём съемку самолётов. Сначала он отнёсся ко мне настороженно, но когда я сказал, что министры улетели и всех полицейских снимают с постов, мужчина обрадовался. Десять часов он простоял на улице в морозную погоду. Я проникся к полицейскому уважением и даже предложил сфотографироваться на память, но он скромно отказался – служба есть служба. Мы пожали друг другу руки, и он отправился домой на заслуженный отдых, - рассказал руководитель группы.
Первым делом – самолёты
У каждого из них есть мечта – увидеть через объектив своего фотоаппарата легендарные АН – 225 «Мрия», Boeing 747, 777, 787 Dreamliner и Airbus 380. В белгородском аэропорту такие большие лайнеры приземлятся не скоро, но ребята не унывают. В погоне за удачным кадром можно объездить всю Россию и мир.
- Снимать можно во многих уголках нашей планеты. Для спотттинга интересны не только аэропорт Принцессы Джулианы на острове Сент-Мартене, где глиссада проходит над пляжем, но и многие другие воздушные гавани. В некоторых из них, например, в Амстердаме и Цюрихе, созданы специальные площадки для споттеров. Мы будем надеяться, что когда-нибудь подобную площадку сделают в Белгороде.
В завершение беседы молодые люди поздравили авиаторов – профессионалов и любителей - с Днём гражданской авиации:
- Воздушный транспорт развивается как важнейшая составляющая транспортной системы нашей страны. Успехи российских ассов вошли в историю мировой гражданской авиации и заслужили всеобщее признание. Все значимые и выдающиеся свершения достигались и достигаются, благодаря их высокому профессионализму и тяге передавать эти знания из поколение в поколение. В этот день хочется пожелать всем работникам гражданской авиации дальнейших успехов в труде, здоровья, чистого неба над головой, мягких посадок и безопасных полётов!
Татьяна Косицына
Фото Татьяны Косицыной, Максима Рыльского, Максима Мартынова, Павла Ширина и Дмитрия Цуркина