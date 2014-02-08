Охотники за самолётами

- Думал, что охоту к полётам у меня отбил кукурузник, на котором я часто летал в детстве,- удивляет Павел. - И только в сознательном возрасте, путешествуя за границу, я восхитился красотой самолётов. Купил фотоаппарат и перебрался в Белгород. Здесь устроился работать в торговый центр, находящийся напротив аэропорта. Когда увидел, как взлетают и садятся самолёты, понял, что место для работы выбрал подходящее. Для того, чтобы охотиться за ними, поднимался на крышу здания, и при приближении самолёта делал снимок. Но на меня смотрели как на дурачка, и казалось, что в Белгороде найти единомышленников не удастся.