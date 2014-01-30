В течение двух лет в Волоконовке появятся кинотеатр и научно-исследовательский центр

Сейчас «Билайт» выпускает около 50 тыс. светодиодных светильников в год, но производство может быть расширено до 600 тыс. светильников порядка 30 наименований. Кроме того, завод может выполнять заказы по изготовлению электронных устройств различного назначения вплоть до освещения пешеходных переходов, надписей на стенах и картин.