В течение двух лет в Волоконовке появятся кинотеатр и научно-исследовательский центр

Posted 30 января 2014,, 16:11
Published 30 января 2014,, 16:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«В течение 1,5-2 лет на прилегающей к парку улице Ленина появится зелёная зона с торговым центром, а на месте клуба откроется кинотеатр. На территории парка «Волоконовский» планируется создать цех по производству пластиковых изделий и научно-исследовательский центр», — рассказал учредитель завода «Билайт» Сергей Лисов.
Территория промышленного парка «Волоконовский» занимает около 50 тыс. м². Здесь уже работают предприятие «АгроПрицеп», где собирают металлоконструкции для различных сельхозпредприятий, и завод светодиодного и индукционного освещения «Билайт». Он образован в 2013 году при помощи Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области. Здесь установили современное оборудование американского и южнокорейского производства.
Сейчас «Билайт» выпускает около 50 тыс. светодиодных светильников в год, но производство может быть расширено до 600 тыс. светильников порядка 30 наименований. Кроме того, завод может выполнять заказы по изготовлению электронных устройств различного назначения вплоть до освещения пешеходных переходов, надписей на стенах и картин.
Евгения Савченко заинтересовали оцинкованные опоры, которые делает завод. В 2012 году здесь произвели 400 таких опор, в 2013 году — уже 470, хотя предприятие может выпускать до 6 000 опор в год.
Установка одной оцинкованной опоры «Билайта» стоит около 20 тыс. рублей. По расчётам губернатора, на километр пути нужно около 40 таких опор или около 800 тыс. рублей, тогда как сейчас установка опор обходится области около трёх миллионов рублей за километр.
Оксана Артёмова