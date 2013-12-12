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Posted 12 декабря 2013,, 05:52

Published 12 декабря 2013,, 05:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Первые лица области поздравляют белгородцев с Днём Конституции

12 декабря 2013, 05:52
Губернатор области Евгений Савченко, председатель областной Думы Иван Кулабухов и главный федеральный инспектор по Белгородской области Александр Закоржевский поздравляют жителей региона с государственным праздником.

«Уважаемые белгородцы!

12 декабря мы отмечаем 20-ю годовщину со дня принятия на всенародном голосовании Конституции России.

Этот праздник является символом гражданского мира и согласия, общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Конституция Российской Федерации стала прочным фундаментом демократического развития государства, высшей ценностью которого провозглашены человек, его права и свободы. Благодаря безоговорочному главенству Основного Закона в стране стало формироваться новое солидарное общество, общество, ответственное за будущее государства. Безукоризненное следование всем заложенным в документе нормам гарантирует нам и будущим поколениям россиян социальное благополучие, благосостояние, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Руководствуясь Конституцией, правительство области ведёт политику, направленную на развитие региона, повышение благосостояния белгородцев, создание условий для достойного будущего новых поколений.

Уважаемые белгородцы! В этот замечательный день желаем вам крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия!»

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#День конституции#Губернатор#Дума#Поздравления
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