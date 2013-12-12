Первые лица области поздравляют белгородцев с Днём Конституции

Этот праздник является символом гражданского мира и согласия, общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Конституция Российской Федерации стала прочным фундаментом демократического развития государства, высшей ценностью которого провозглашены человек, его права и свободы. Благодаря безоговорочному главенству Основного Закона в стране стало формироваться новое солидарное общество, общество, ответственное за будущее государства. Безукоризненное следование всем заложенным в документе нормам гарантирует нам и будущим поколениям россиян социальное благополучие, благосостояние, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.