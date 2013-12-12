Первые лица области поздравляют белгородцев с Днём Конституции

Posted 12 декабря 2013,, 05:52
Published 12 декабря 2013,, 05:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Уважаемые белгородцы!
12 декабря мы отмечаем 20-ю годовщину со дня принятия на всенародном голосовании Конституции России.
Этот праздник является символом гражданского мира и согласия, общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Конституция Российской Федерации стала прочным фундаментом демократического развития государства, высшей ценностью которого провозглашены человек, его права и свободы. Благодаря безоговорочному главенству Основного Закона в стране стало формироваться новое солидарное общество, общество, ответственное за будущее государства. Безукоризненное следование всем заложенным в документе нормам гарантирует нам и будущим поколениям россиян социальное благополучие, благосостояние, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Руководствуясь Конституцией, правительство области ведёт политику, направленную на развитие региона, повышение благосостояния белгородцев, создание условий для достойного будущего новых поколений.
Уважаемые белгородцы! В этот замечательный день желаем вам крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия!»