Александр Емельяненко в декабре проведёт бой с Джеффом Монсоном

Напомним, что 8 ноября в Москве в рамках шоу «Легенда 2» Александр Емельяненко должен был провести бой с хорватом Мирко Филиповичем по прозвищу Кро Коп, но из-за скандальной истории с дракой в кафе на юге Москвы выведен из состава участников шоу.