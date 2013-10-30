Александр Емельяненко в декабре проведёт бой с Джеффом Монсоном

Posted 30 октября 2013,, 06:01
Published 30 октября 2013,, 06:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что 8 ноября в Москве в рамках шоу «Легенда 2» Александр Емельяненко должен был провести бой с хорватом Мирко Филиповичем по прозвищу Кро Коп, но из-за скандальной истории с дракой в кафе на юге Москвы выведен из состава участников шоу.
Также Емельяненко-младший уже анонсировал бой в Омске, который должен состояться в феврале будущего года, сообщает портал Sportbox.ru. Кто станет соперником россиянина, не уточняется.