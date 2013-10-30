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Posted 30 октября 2013,, 06:01

Published 30 октября 2013,, 06:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Александр Емельяненко в декабре проведёт бой с Джеффом Монсоном

30 октября 2013, 06:01
Старооскольский боец смешанного стиля Александр Емельяненко 22 декабря в Тюмени попытается взять реванш у американского тяжеловеса Джеффа Монсона.

Напомним, что 8 ноября в Москве в рамках шоу «Легенда 2» Александр Емельяненко должен был провести бой с хорватом Мирко Филиповичем по прозвищу Кро Коп, но из-за скандальной истории с дракой в кафе на юге Москвы выведен из состава участников шоу.

Также Емельяненко-младший уже анонсировал бой в Омске, который должен состояться в феврале будущего года, сообщает портал Sportbox.ru. Кто станет соперником россиянина, не уточняется.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Емельяненко#Бой#Реванш#Монсон#Смешанный стиль
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