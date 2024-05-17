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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Валерий Тесленко

В МЧС сообщили, из-за чего погиб белгородец, спасавший жителей обрушенного дома

17 мая 2024, 13:10
Фото: региональный МЧС
Валерий Тесленко

В Белгороде простились с погибшим спасателем

Сегодня, 17 мая, состоялись похороны трагически погибшего мужчины. О причине гибели спасателя сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

Сегодня, 17 мая, сотрудники МЧС России по Белгородской области простились со своим коллегой Валерием Тесленко, который вечером 15 мая трагически погиб.

В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина с 2012 года работал на различных должностях в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, а в 2019 году стал руководить областной поисково-спасательной службой, которая не входит в подразделения МЧС, но тесно взаимодействует с ними.

В МЧС добавили, что погибший белгородец был сильно предан своей профессии и всегда оперативно выезжал на вызовы.

Валерий Николаевич не мог оставаться в стороне, когда территория Белгородской области стала регулярно подвергаться обстрелам со стороны сопредельного государства — он лично проводил и курировал работы по поиску, изъятию и ликвидации невзрывоопасных осколков разорвавшихся снарядов в жилых районах Белгорода и области. Помогал тем, кто пострадал от обстрелов. Благодаря его личным действиям и организаторским способностям удалось спасти жизни сотен белгородцев.
рассказали в МЧС

Белгородец находился в отпуске, когда узнал, что его подчинённые выехали на изъятие осколков разорвавшегося боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Мужчина принял решение лично курировать проводимые работы и отправился на место происшествия, откуда вернуться уже не смог.

Валерия Тесленко наградили нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2021 году, в 2023 году ему вручили Почётную грамоту губернатора Белгородской области, в 2024 его удостоили медалью МЧС «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и «За разминирование. В апреле текущего года его наградили медалью „За отвагу“. Все награды передадут семье погибшего — его жене и несовершеннолетнему сыну.

Напомним, что о гибели мужчины стало известно вчера, 16 мая.

Валерий Тесленко с коллегамиВалерий Тесленко с коллегами
Валерий ТесленкоВалерий Тесленко
Валерий Тесленко разбирает завалы обрушенного на Щорса дома 12 маяВалерий Тесленко разбирает завалы обрушенного на Щорса дома 12 мая
Валерий Тесленко с губернаторомВалерий Тесленко с губернатором
Валерий Тесленко с коллегами
Фото: региональный МЧС
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
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