В МЧС сообщили, из-за чего погиб белгородец, спасавший жителей обрушенного дома

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Published Сегодня, 13:10
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Сегодня, 17 мая, сотрудники МЧС России по Белгородской области простились со своим коллегой Валерием Тесленко, который вечером 15 мая трагически погиб.
В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина с 2012 года работал на различных должностях в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, а в 2019 году стал руководить областной поисково-спасательной службой, которая не входит в подразделения МЧС, но тесно взаимодействует с ними.
В МЧС добавили, что погибший белгородец был сильно предан своей профессии и всегда оперативно выезжал на вызовы.
Валерий Николаевич не мог оставаться в стороне, когда территория Белгородской области стала регулярно подвергаться обстрелам со стороны сопредельного государства — он лично проводил и курировал работы по поиску, изъятию и ликвидации невзрывоопасных осколков разорвавшихся снарядов в жилых районах Белгорода и области. Помогал тем, кто пострадал от обстрелов. Благодаря его личным действиям и организаторским способностям удалось спасти жизни сотен белгородцев.
рассказали в МЧС
Белгородец находился в отпуске, когда узнал, что его подчинённые выехали на изъятие осколков разорвавшегося боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Мужчина принял решение лично курировать проводимые работы и отправился на место происшествия, откуда вернуться уже не смог.
Валерия Тесленко наградили нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2021 году, в 2023 году ему вручили Почётную грамоту губернатора Белгородской области, в 2024 его удостоили медалью МЧС «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и «За разминирование. В апреле текущего года его наградили медалью „За отвагу“. Все награды передадут семье погибшего — его жене и несовершеннолетнему сыну.
Напомним, что о гибели мужчины стало известно вчера, 16 мая.