В МЧС сообщили, из-за чего погиб белгородец, спасавший жителей обрушенного дома

В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина с 2012 года работал на различных должностях в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, а в 2019 году стал руководить областной поисково-спасательной службой, которая не входит в подразделения МЧС, но тесно взаимодействует с ними.