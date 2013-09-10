Взять кредит до 10 миллионов рублей для белгородских предпринимателей стало ещё проще

Все бизнесмены понимают: чтобы наращивать обороты и развиваться, необходимы вложения. Однако многие сталкиваются с проблемой, где взять крупную сумму единовременно, если прибыль позволяет вкладывать только малыми частями.

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