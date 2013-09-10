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Posted 10 сентября 2013,, 11:13

Published 10 сентября 2013,, 11:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Взять кредит до 10 миллионов рублей для белгородских предпринимателей стало ещё проще

10 сентября 2013, 11:13
Все бизнесмены понимают: чтобы наращивать обороты и развиваться, необходимы вложения. Однако многие сталкиваются с проблемой, где взять крупную сумму единовременно, если прибыль позволяет вкладывать только малыми частями.

Уральский банк реконструкции и развития представляет новый продукт для развития бизнеса - «Бизнес-Хит Залоговый»:

- ставка по кредиту - от 15,5 % годовых;

- максимальная сумма финансирования - 10 000 000 рублей;

- срок кредитования - до 5 лет.

Оформить кредит стало ещё проще, так как теперь форма заявки значительно сокращена и не нужно предоставлять кучу подтверждающих документов, поскольку гарантом платёжеспособности клиента для банка является имеющееся либо приобретаемое имущество.

Полученные средства можно использовать для подбора офиса попросторнее, расширения парка транспорта и спецтехники, обновления оборудования.

Уточнить все подробности можно по телефону горячей линии 8-800-1000-200 или на сайте УБРиР.

ОАО «УБРиР» - генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12.04.2004 г.

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#Новости#Экономика#Кредит#Мария#Убрир
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