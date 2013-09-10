Взять кредит до 10 миллионов рублей для белгородских предпринимателей стало ещё проще

Posted 10 сентября 2013,, 11:13
Published 10 сентября 2013,, 11:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Уральский банк реконструкции и развития представляет новый продукт для развития бизнеса - «Бизнес-Хит Залоговый»:
- ставка по кредиту - от 15,5 % годовых;
- максимальная сумма финансирования - 10 000 000 рублей;
- срок кредитования - до 5 лет.
Оформить кредит стало ещё проще, так как теперь форма заявки значительно сокращена и не нужно предоставлять кучу подтверждающих документов, поскольку гарантом платёжеспособности клиента для банка является имеющееся либо приобретаемое имущество.
Полученные средства можно использовать для подбора офиса попросторнее, расширения парка транспорта и спецтехники, обновления оборудования.
ОАО «УБРиР» - генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12.04.2004 г.
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