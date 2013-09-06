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Posted 6 сентября 2013,, 07:29

Published 6 сентября 2013,, 07:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Мираторг» в Белгородской области запустит комплекс по производству свинины в высокотехнологичной упаковке

6 сентября 2013, 07:29
До конца 2013 года холдинг намерен запустить на базе своего мясоперерабатывающего предприятия «Короча» 13 линий по производству охлаждённой свинины в потребительской упаковке.

Проектная мощность нового предприятия по данным издания «Коммерсантъ Черноземье» составляет 72 тысячи тонн охлаждённой свинины в упаковке в год. Объём инвестиций в проект оценивается в 5 млрд рублей собственных и заёмных средств. В настоящее время предприятие налаживает производственные линии и намерено запустить их до конца 2013 года.

Проект запускается с целью расширения ассортимента готовой продукции и создания максимально удобной для потребителя упаковки. В новое производстве свинины в высокотехнологичной упаковке будет поставляться свинина изо всех 23 свинокомплексов.

Проектная мощность самого мясоперерабатывающего предприятия «Короча» составляет 290 тысяч тонн свинины в убойном весе в год.

#Новости#Экономика#Свинина#Мария#Мираторг
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