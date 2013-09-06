«Мираторг» в Белгородской области запустит комплекс по производству свинины в высокотехнологичной упаковке

Проектная мощность нового предприятия по данным издания «Коммерсантъ Черноземье» составляет 72 тысячи тонн охлаждённой свинины в упаковке в год. Объём инвестиций в проект оценивается в 5 млрд рублей собственных и заёмных средств. В настоящее время предприятие налаживает производственные линии и намерено запустить их до конца 2013 года.