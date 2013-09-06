«Мираторг» в Белгородской области запустит комплекс по производству свинины в высокотехнологичной упаковке

Posted 6 сентября 2013,, 07:29
Published 6 сентября 2013,, 07:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проектная мощность нового предприятия по данным издания «Коммерсантъ Черноземье» составляет 72 тысячи тонн охлаждённой свинины в упаковке в год. Объём инвестиций в проект оценивается в 5 млрд рублей собственных и заёмных средств. В настоящее время предприятие налаживает производственные линии и намерено запустить их до конца 2013 года.
Проект запускается с целью расширения ассортимента готовой продукции и создания максимально удобной для потребителя упаковки. В новое производстве свинины в высокотехнологичной упаковке будет поставляться свинина изо всех 23 свинокомплексов.
Проектная мощность самого мясоперерабатывающего предприятия «Короча» составляет 290 тысяч тонн свинины в убойном весе в год.