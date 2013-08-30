Белгородец воровал на курских АЗС и продавал краденое в родном городе

Похищенное масло мужчина сбывал на рынке в Белгороде, где его и задержали полицейские. При этом владельцы автозаправок узнали о кражах уже от самих полицейских, после того как преступник написал явку с повинной. В настоящее время ведется следствие, с подозреваемого белгородца взяли подписку о невыезде. Сообщается, что мужчина уже имеет судимость за кражу.