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Posted 30 августа 2013,, 10:27

Published 30 августа 2013,, 10:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородец воровал на курских АЗС и продавал краденое в родном городе

30 августа 2013, 10:27
Предполагаемого вора поймали курские полицейские благодаря записям с камер видеонаблюдения на автозаправочных станциях.
Сюжет
УМВД

По версии полицейских, житель Белгорода выносил из магазинов при АЗС канистры с маслом. В последний раз он попытался вынести две канистры через чёрный ход на АЗС в Обоянском районе Курской области. Несмотря на подозрения продавцов, он успел скрыться. Аналогичные кражи по данным правоохранителей белгородец совершил в Обоянском, Медвенском районах и самом Курске, сообщает телерадиокомпания «Сейм».

Похищенное масло мужчина сбывал на рынке в Белгороде, где его и задержали полицейские. При этом владельцы автозаправок узнали о кражах уже от самих полицейских, после того как преступник написал явку с повинной. В настоящее время ведется следствие, с подозреваемого белгородца взяли подписку о невыезде. Сообщается, что мужчина уже имеет судимость за кражу.

#Новости#Происшествия#Мария#УМВД#Преступник#Вор
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