Белгородец воровал на курских АЗС и продавал краденое в родном городе

Posted 30 августа 2013,, 10:27
Published 30 августа 2013,, 10:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По версии полицейских, житель Белгорода выносил из магазинов при АЗС канистры с маслом. В последний раз он попытался вынести две канистры через чёрный ход на АЗС в Обоянском районе Курской области. Несмотря на подозрения продавцов, он успел скрыться. Аналогичные кражи по данным правоохранителей белгородец совершил в Обоянском, Медвенском районах и самом Курске, сообщает телерадиокомпания «Сейм».
Похищенное масло мужчина сбывал на рынке в Белгороде, где его и задержали полицейские. При этом владельцы автозаправок узнали о кражах уже от самих полицейских, после того как преступник написал явку с повинной. В настоящее время ведется следствие, с подозреваемого белгородца взяли подписку о невыезде. Сообщается, что мужчина уже имеет судимость за кражу.