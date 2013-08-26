БелГУ подписал договор о сотрудничестве с Белорусским госуниверситетом

«Для нас это большая честь - иметь договор о сотрудничестве с ведущим университетом Республики Беларусь, учитывая ваш научно-образовательный потенциал и практику предпринимательской деятельности, - приводит слова ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина пресс-служба вуза. - Подписанный нами договор предусматривает практически все направления научно-образовательной деятельности. Это позволит нам реализовывать научный потенциал, повышать конкурентоспособность вузов в глобальном научно-образовательном процессе».