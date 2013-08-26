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Posted 26 августа 2013, 09:55

Published 26 августа 2013, 09:55

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

БелГУ подписал договор о сотрудничестве с Белорусским госуниверситетом

26 августа 2013, 09:55
24 августа в Белгороде руководители российского и белорусского вузов договорились взаимодействовать в рамках конкурсов, объявленных отечественными научными фондами на будущий год.

Подписанием соглашения завершился визит делегации Белорусского государственного университета в Белгородский национальный исследовательский университет. До этого представители учебных заведений обсудили перспективы совместной работы за круглым столом.

Белгородские учёные предложили своим заграничным коллегам взаимодействовать в рамках конкурсов Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), объявленных на 2014 год.

Так, совместная работа коснётся сразу нескольких направлений научных исследований. Среди них математическое моделирование и компьютерные науки, микробиология, энтомология, создание новых лекарственных препаратов, геоинформационные системы и геоэкология.

«Для нас это большая честь - иметь договор о сотрудничестве с ведущим университетом Республики Беларусь, учитывая ваш научно-образовательный потенциал и практику предпринимательской деятельности, - приводит слова ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина пресс-служба вуза. - Подписанный нами договор предусматривает практически все направления научно-образовательной деятельности. Это позволит нам реализовывать научный потенциал, повышать конкурентоспособность вузов в глобальном научно-образовательном процессе».

«Мы уделяем большое внимание сотрудничеству наших университетов. И этот договор открывает перед нами новые горизонты. Он стимулирует наших ученых к реализации совместных проектов. Мы надеемся, что это будет более качественный уровень сотрудничества», - заявил после подписания договора ректор БГУ Сергей Абламейко.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

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