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Posted 26 августа 2013,, 07:32

Published 26 августа 2013,, 07:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцам помогут открыть собственное дело

26 августа 2013, 07:32
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства объявил о новом конкурсе, победители которого получат гранты на создание собственного бизнеса.

В фонде сообщают, что речь идёт о 300 тысячах рублей, которые будут безвозмездно предоставляться каждому победителю конкурса. Приоритетными целевыми группами потенциальных предпринимателей организаторы конкурса называют крестьян и многодетные семьи. Соответственно, от начинающих бизнесменов ждут проектов в аграрной и производственной сферах.

Конкурс на получение грантов продлится с 7 по 21 сентября.

#Новости#Экономика#Мария#Гранты#Бизнес#Предпринимательство#Поддержка
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