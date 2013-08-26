Белгородцам помогут открыть собственное дело

В фонде сообщают, что речь идёт о 300 тысячах рублей, которые будут безвозмездно предоставляться каждому победителю конкурса. Приоритетными целевыми группами потенциальных предпринимателей организаторы конкурса называют крестьян и многодетные семьи. Соответственно, от начинающих бизнесменов ждут проектов в аграрной и производственной сферах.