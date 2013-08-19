«Белогорье» примет участие в международном турнире

VIII Международный турнир «Мемориал Платонова» в память о великом российском волейбольном тренере пройдёт в городе на Неве с 28 августа по 1 сентября. В соревнованиях примут участие восемь команд, в том числе восьмикратный чемпион России - «Белогорье» из Белгорода, сообщает «Спортдиалог.ru».