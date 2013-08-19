«Белогорье» примет участие в международном турнире

Posted 19 августа 2013,, 10:08
Published 19 августа 2013,, 10:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
VIII Международный турнир «Мемориал Платонова» в память о великом российском волейбольном тренере пройдёт в городе на Неве с 28 августа по 1 сентября. В соревнованиях примут участие восемь команд, в том числе восьмикратный чемпион России - «Белогорье» из Белгорода, сообщает «Спортдиалог.ru».
Помимо белгородцев в Санкт-Петербург приедут отечественные клубы: «Зенит-Казань», ярославский «Ярославич», «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и петербургский «Автомобилист». Компанию им составят сборная Белоруссии, харьковский «Локомотив» и одна из самых титулованных команд Финляндии «Иску-Воллей».
Для российских клубов мемориал Платонова станет хорошей подготовкой к стартующему 9 сентября предварительному раунду Кубка России.