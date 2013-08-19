Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2013,, 10:08

Published 19 августа 2013,, 10:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Белогорье» примет участие в международном турнире

19 августа 2013, 10:08
В конце августа действующие чемпионы страны и обладатели Кубка России по волейболу в числе семи других команд поборются за призы мемориала Вячеслава Платонова в Санкт-Петербурге.

VIII Международный турнир «Мемориал Платонова» в память о великом российском волейбольном тренере пройдёт в городе на Неве с 28 августа по 1 сентября. В соревнованиях примут участие восемь команд, в том числе восьмикратный чемпион России - «Белогорье» из Белгорода, сообщает «Спортдиалог.ru».

Помимо белгородцев в Санкт-Петербург приедут отечественные клубы: «Зенит-Казань», ярославский «Ярославич», «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и петербургский «Автомобилист». Компанию им составят сборная Белоруссии, харьковский «Локомотив» и одна из самых титулованных команд Финляндии «Иску-Воллей».

Для российских клубов мемориал Платонова станет хорошей подготовкой к стартующему 9 сентября предварительному раунду Кубка России.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Белогорье#Волейбол
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18