Народный эксперт предложил учить белгородцев общению в «реале»

В обнародованной на сайте инициативе А. Аликвис подчёркивает, что хотя Интернет и несёт в себе много положительных моментов, но он явственно вытесняет человека из реальной жизни в виртуальную. С точки зрения эксперта, это снижает способность решать проблемы в материальном мире и интенсивность живого общения.