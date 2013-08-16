Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2013,, 07:47

Published 16 августа 2013,, 07:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Народный эксперт предложил учить белгородцев общению в «реале»

16 августа 2013, 07:47
Пользователь сайта «Народная экспертиза» А. Аликвис задумался о проблеме вытеснения реальной жизни виртуальной.

В обнародованной на сайте инициативе А. Аликвис подчёркивает, что хотя Интернет и несёт в себе много положительных моментов, но он явственно вытесняет человека из реальной жизни в виртуальную. С точки зрения эксперта, это снижает способность решать проблемы в материальном мире и интенсивность живого общения.

«Мне не совсем понятны идеи по введению бесплатных точек доступа в местах отдыха. Вышли на природу или на встречу с друзьями, чтобы «посидеть» в Интернете? Наверное, всему должно быть своё место и своё время», - сетует А. Аликвис.

«А идея такова - учить население (в любом возрасте) навыкам реального общения, решения проблем, способности противостоять бегству от реальной жизни. Механизм реализации требует дополнительной проработки», - продолжает белгородец, предлагая другим пользователям сайта оценить его инициативу.

#Новости#Общество#Мария#Интернет#Народная экспертиза#Краудсорсинг#Виртуальное общение#Аликвис
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18