Народный эксперт предложил учить белгородцев общению в «реале»

Posted 16 августа 2013,, 07:47
Published 16 августа 2013,, 07:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В обнародованной на сайте инициативе А. Аликвис подчёркивает, что хотя Интернет и несёт в себе много положительных моментов, но он явственно вытесняет человека из реальной жизни в виртуальную. С точки зрения эксперта, это снижает способность решать проблемы в материальном мире и интенсивность живого общения.
«Мне не совсем понятны идеи по введению бесплатных точек доступа в местах отдыха. Вышли на природу или на встречу с друзьями, чтобы «посидеть» в Интернете? Наверное, всему должно быть своё место и своё время», - сетует А. Аликвис.
«А идея такова - учить население (в любом возрасте) навыкам реального общения, решения проблем, способности противостоять бегству от реальной жизни. Механизм реализации требует дополнительной проработки», - продолжает белгородец, предлагая другим пользователям сайта оценить его инициативу.