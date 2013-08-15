Тренера «Салюта» Виктора Колядко дисквалифицировали на шесть игр

Posted 15 августа 2013,, 08:14
Published 15 августа 2013,, 08:14
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Вчера в Доме футбола на Таганке прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС. В ходе мероприятия члены комитета рассмотрели инциденты, произошедшие в матчах шестого, седьмого и восьмого туров первенства Футбольной национальной лиги.
Для белгородского «Салюта» пресловутый поединок с «Аланией» из Владикавказа 12 августа обошёлся достаточно крупными штрафными санкциями и дисквалификацией одного из тренеров.
Напомним, во втором тайме матча главный арбитр Тимур Арсланбеков удалил с поля двух футболистов хозяев и одного владикавказца. При этом полузащитник «Салюта» Алексей Семёнов увидел перед собой прямую красную карточку. Несмотря на это он пропустит лишь одну игру своей команды.
А вот тренеру белгородцев Виктору Колядко, согласно дисциплинарному регламенту РФС, запретили принимать участие в шести ближайших матчах. После игры уже в подтрибунном помещении стадиона Колядко толкнул помощника главного тренера Алексея Стипиди, сообщает официальный сайт ФНЛ.
50 тысяч рублей предстоит заплатить руководству «Салюта» за два удаления в матче с «Аланией». Ещё на 15 тысяч рублей КДК оштрафовал белгородский клуб за поведение зрителей. Болельщики во время поединка использовали ненормативную лексику, а по его окончании бросали в судью посторонние предметы.