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Posted 15 августа 2013,, 08:14

Published 15 августа 2013,, 08:14

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Тренера «Салюта» Виктора Колядко дисквалифицировали на шесть игр

15 августа 2013, 08:14
Такое наказание один из рулевых белгородского клуба понесёт за толчок помощника главного судьи после матча «Салюта» с владикавказской «Аланией». Помимо этого, за различные нарушения «салютовцы» заплатят в общей сложности 65 тысяч рублей.
Сюжет
Футбол

Вчера в Доме футбола на Таганке прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС. В ходе мероприятия члены комитета рассмотрели инциденты, произошедшие в матчах шестого, седьмого и восьмого туров первенства Футбольной национальной лиги.

Для белгородского «Салюта» пресловутый поединок с «Аланией» из Владикавказа 12 августа обошёлся достаточно крупными штрафными санкциями и дисквалификацией одного из тренеров.

Напомним, во втором тайме матча главный арбитр Тимур Арсланбеков удалил с поля двух футболистов хозяев и одного владикавказца. При этом полузащитник «Салюта» Алексей Семёнов увидел перед собой прямую красную карточку. Несмотря на это он пропустит лишь одну игру своей команды.

А вот тренеру белгородцев Виктору Колядко, согласно дисциплинарному регламенту РФС, запретили принимать участие в шести ближайших матчах. После игры уже в подтрибунном помещении стадиона Колядко толкнул помощника главного тренера Алексея Стипиди, сообщает официальный сайт ФНЛ.

50 тысяч рублей предстоит заплатить руководству «Салюта» за два удаления в матче с «Аланией». Ещё на 15 тысяч рублей КДК оштрафовал белгородский клуб за поведение зрителей. Болельщики во время поединка использовали ненормативную лексику, а по его окончании бросали в судью посторонние предметы.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Штраф#Дисквалификация#Фк салют#Алания
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