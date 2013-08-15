Тренера «Салюта» Виктора Колядко дисквалифицировали на шесть игр

50 тысяч рублей предстоит заплатить руководству «Салюта» за два удаления в матче с «Аланией». Ещё на 15 тысяч рублей КДК оштрафовал белгородский клуб за поведение зрителей. Болельщики во время поединка использовали ненормативную лексику, а по его окончании бросали в судью посторонние предметы.