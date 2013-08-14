Фанаты «Салюта» пожаловались на судью министру спорта

По мнению фанатов «Салюта», футбольный поединок белгородской и владикавказской команд был испорчен предвзятым судейством. «Матч между ФК «Салют» и ФК «Алания» предположительно (эту фразу мы вставляем специально, дабы не было возможности обвинять нас в клевете) был договорным, с одной стороны участником предполагаемого преступного сговора мог выступить человек, похожий на судью Тимура Арсланбекова, с другой - представители, похожие на администрацию предположительно ФК «Алания», сказано в письме.