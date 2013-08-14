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Posted 14 августа 2013,, 13:52

Published 14 августа 2013,, 13:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фанаты «Салюта» пожаловались на судью министру спорта

14 августа 2013, 13:52
В своём письме на имя министра спорта России Виталия Мутко, президента Российского футбольного союза Николая Толстых и президента Футбольной национальной лиги Игоря Ефремова болельщики белгородского клуба обратили внимание на действия арбитра в матче «Салют» - «Алания» 12 августа.
Сюжет
Футбол

По мнению фанатов «Салюта», футбольный поединок белгородской и владикавказской команд был испорчен предвзятым судейством. «Матч между ФК «Салют» и ФК «Алания» предположительно (эту фразу мы вставляем специально, дабы не было возможности обвинять нас в клевете) был договорным, с одной стороны участником предполагаемого преступного сговора мог выступить человек, похожий на судью Тимура Арсланбекова, с другой - представители, похожие на администрацию предположительно ФК «Алания», сказано в письме.

Просьбу разобраться с инцидентом представители фанатского движения «Белая Крепость» направили в адрес троих спортивных чиновников. В адресатах письма значатся имена министра спорта страны Виталия Мутко, президента РФС Николая Толстых и президента ФНЛ Игоря Ефремова, сообщает сайт болельщиков «Салюта».

Отметим, что в тексте послания белгородцы ссылаются на письмо, написанное в декабре 2012 года болельщиками краснодарской «Кубани», которые были недовольны работой того же Арсланбекова в домашней игре их команды с той же «Аланией».

Также фанаты «Салюта» сожалеют о том, что принятый в июле закон о борьбе с договорными матчами, грозящий их организаторам семилетним тюремным сроком и миллионным штрафом, вступит в силу лишь в 2014 году.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Фк салют#Министр#Болельщик
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