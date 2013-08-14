Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2013,, 07:05

Published 14 августа 2013,, 07:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцев будут информировать о затратах на переименования географических объектов

14 августа 2013, 07:05
В Белгородскую областную Думу внесли законопроект, который предлагает обязать муниципальные власти сообщать жителям о том, во сколько обойдётся изменение имени того или иного административно-территориального объекта на территории региона.

Проект закона, внесённый депутатом регионального законодательного собрания Геннадием Щербиной, предлагает внести изменения в региональный Закон «Об административно-территориальном устройстве Белгородской области». Предполагается, что в случае их утверждения белгородцев будут информировать о присвоении наименований или переименовании административно-территориальных объектов путём обнародования данных на сайте облдумы. На территориях информация появится в местах для обнародования муниципальных правовых актов.

Мнение населения по поводу изменения названий улиц, площадей и т.д. будут узнавать с помощью опросов граждан.

В пресс-службе областной Думы пояснили, что общие принципы информирования местных жителей о переименованиях административно-территориальных объектов уже были прописаны в федеральном законодательстве. Изменения в региональный закон позволят сделать порядок информирования белгородцев в этой сфере чётким и прозрачным.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Областная дума#Переименование#Законопроект#Щербина#Административно-территориальное устройство
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18