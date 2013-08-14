Белгородцев будут информировать о затратах на переименования географических объектов

Posted 14 августа 2013,, 07:05
Published 14 августа 2013,, 07:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проект закона, внесённый депутатом регионального законодательного собрания Геннадием Щербиной, предлагает внести изменения в региональный Закон «Об административно-территориальном устройстве Белгородской области». Предполагается, что в случае их утверждения белгородцев будут информировать о присвоении наименований или переименовании административно-территориальных объектов путём обнародования данных на сайте облдумы. На территориях информация появится в местах для обнародования муниципальных правовых актов.
Мнение населения по поводу изменения названий улиц, площадей и т.д. будут узнавать с помощью опросов граждан.
В пресс-службе областной Думы пояснили, что общие принципы информирования местных жителей о переименованиях административно-территориальных объектов уже были прописаны в федеральном законодательстве. Изменения в региональный закон позволят сделать порядок информирования белгородцев в этой сфере чётким и прозрачным.