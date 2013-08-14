Белгородцев будут информировать о затратах на переименования географических объектов

В Белгородскую областную Думу внесли законопроект, который предлагает обязать муниципальные власти сообщать жителям о том, во сколько обойдётся изменение имени того или иного административно-территориального объекта на территории региона.

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