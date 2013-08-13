Белгородцы могут получить деньги за совет

Posted 13 августа 2013,, 07:42
Published 13 августа 2013,, 07:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В рамках акции «Президенту требуется советник!» каждый желающий (даже не являясь клиентом УБРиР) до 8 ноября этого года может получить денежное вознаграждение за рекомендацию услуг банка для бизнеса своим друзьям и знакомым.
За каждую успешную рекомендацию советник получит 1 000 рублей - за открытый расчётный счёт и 3 000 рублей - за оформленный по его совету кредит. Чем больше рекомендаций, тем больше денег можно заработать.
При этом для друзей-предпринимателей УБРиР также приготовил подарки. Воспользовавшись рекомендацией, они получают бонус от банка в виде скидки 50 % на обслуживание расчётного счёта в течение трёх месяцев при подключении пакета «Тест-драйв» и скидки 0,5 % годовых от ставки по кредиту для бизнеса. Заявки на оформление услуг со скидкой принимаются до 6 декабря 2013 года.
ОАО «УБРиР» - генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12.04.2004 г.
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