Белгородцы могут получить деньги за совет

При этом для друзей-предпринимателей УБРиР также приготовил подарки. Воспользовавшись рекомендацией, они получают бонус от банка в виде скидки 50 % на обслуживание расчётного счёта в течение трёх месяцев при подключении пакета «Тест-драйв» и скидки 0,5 % годовых от ставки по кредиту для бизнеса. Заявки на оформление услуг со скидкой принимаются до 6 декабря 2013 года.