Народный эксперт предложил сделать телевышку символом ночного Белгорода

Обеспечить светящуюся вышку энергией эксперт предлагает за счёт использования солнечных батарей. «В Париже поначалу Эйфелеву башню восприняли в штыки, но теперь она его неотъемлемый символ», - считает эксперт. - Рядом с телевышкой находится обновлённый бульвар Первого салюта, с его красивым пейзажем. Да и рядом, возле «Модного бульвара», много скамеек, где всегда много людей. Эти места, наверняка, станут излюбленным местом горожан для отдыха, а у влюблённых - для встреч. И было бы просто замечательно, если бы ещё и телевышка показывала всю свою красу».