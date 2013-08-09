Народный эксперт предложил сделать телевышку символом ночного Белгорода

Posted 9 августа 2013,, 08:45
Published 9 августа 2013,, 08:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Думаю, что усыпанная разноцветными огнями телевышка могла бы стать одним из брендов Белгорода. Она весьма достойно смотрелась бы на буклетах и других изданиях о Белгороде... Хотелось бы, чтобы она светилась всегда в тёмное время суток, часов до 24», - считает Курбасов.
Обеспечить светящуюся вышку энергией эксперт предлагает за счёт использования солнечных батарей. «В Париже поначалу Эйфелеву башню восприняли в штыки, но теперь она его неотъемлемый символ», - считает эксперт. - Рядом с телевышкой находится обновлённый бульвар Первого салюта, с его красивым пейзажем. Да и рядом, возле «Модного бульвара», много скамеек, где всегда много людей. Эти места, наверняка, станут излюбленным местом горожан для отдыха, а у влюблённых - для встреч. И было бы просто замечательно, если бы ещё и телевышка показывала всю свою красу».