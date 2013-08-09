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Posted 9 августа 2013,, 08:45

Published 9 августа 2013,, 08:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Народный эксперт предложил сделать телевышку символом ночного Белгорода

9 августа 2013, 08:45
По мнению пользователя сайта «Народная экспертиза» Сергея Курбасова, праздничное освещение новой телебашни областного центра, опробованное впервые на День города, можно было бы зажигать каждую ночь.

«Думаю, что усыпанная разноцветными огнями телевышка могла бы стать одним из брендов Белгорода. Она весьма достойно смотрелась бы на буклетах и других изданиях о Белгороде... Хотелось бы, чтобы она светилась всегда в тёмное время суток, часов до 24», - считает Курбасов.

Обеспечить светящуюся вышку энергией эксперт предлагает за счёт использования солнечных батарей. «В Париже поначалу Эйфелеву башню восприняли в штыки, но теперь она его неотъемлемый символ», - считает эксперт. - Рядом с телевышкой находится обновлённый бульвар Первого салюта, с его красивым пейзажем. Да и рядом, возле «Модного бульвара», много скамеек, где всегда много людей. Эти места, наверняка, станут излюбленным местом горожан для отдыха, а у влюблённых - для встреч. И было бы просто замечательно, если бы ещё и телевышка показывала всю свою красу».

#Новости#Город#Мария#Телевышка#Народная экспертиза#Краудсорсинг
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