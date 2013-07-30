Эксперимент с дополнительной правоповоротной стрелкой позволил разгрузить несколько перекрёстков Белгорода

В Белгороде под новацию попали несколько перекрёстков, на которых не было зебр (из соображений безопасности). Исследовать эффективность стрелок начали студенты и преподаватели кафедры организации безопасности движения БГТУ им. В. Г. Шухова под руководством завкафедры Ивана Новикова. Более месяца участники исследования ежедневно отслеживали ситуацию на этих перекрёстках в часы пик - утром, вечером, в обеденный перерыв - и фиксировали свои наблюдения с помощью видеокамер, рассказали в пресс-службе вуза.