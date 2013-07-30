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Posted 30 июля 2013,, 13:44

Published 30 июля 2013,, 13:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Эксперимент с дополнительной правоповоротной стрелкой позволил разгрузить несколько перекрёстков Белгорода

30 июля 2013, 13:44
Стартовавший в июне эксперимент по разрешению правого поворота на перекрёстках с зелёной стрелкой даже в случае красного сигнала светофора удался, заявляют в БГТУ имени Шухова. Университет исследовал эффективность эксперимента и выявил, что нововведение позволило увеличить пропускную способность на всех перекрёстках, где апробируется стрелка.

С 19 июня пилотный проект ГИБДД по разрешению правого поворота по зелёной стрелке начал реализовываться в Москве и Белгороде. Причём Белгород для «пилота» был выбран как один из самых благополучных в контексте дорожно-транспортной ситуации городов России.

В Белгороде под новацию попали несколько перекрёстков, на которых не было зебр (из соображений безопасности). Исследовать эффективность стрелок начали студенты и преподаватели кафедры организации безопасности движения БГТУ им. В. Г. Шухова под руководством завкафедры Ивана Новикова. Более месяца участники исследования ежедневно отслеживали ситуацию на этих перекрёстках в часы пик - утром, вечером, в обеденный перерыв - и фиксировали свои наблюдения с помощью видеокамер, рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно выводам экспертов «технолога», эксперимент оказался удачным на всех его участках. На перекрёстке проспект Богдана Хмельницкого - Белгородский проспект пропускная способность по правому повороту увеличилась на 35 %, проспект Богдана Хмельницкого - улица Мичурина - на 28 %, проспект Ватутина - улица 5 Августа - на 164 %, улица Щорса - бульвар Юности - на 54 %. По предварительным подсчётам, при такой тенденции общая годовая экономия топлива для автомобилистов составит более миллиона рублей.

«Этот проект осуществляется в рамках договора о взаимодействии с ГИБДД. Эксперимент проходит успешно. ДТП на этих пересечениях, связанные с зелёной стрелкой, не зафиксированы. Нам представляется целесообразным включить в зону эксперимента ещё 14 пересечений по проспекту Богдана Хмельницкого, улицам Щорса, Губкина. Это будут перекрёстки, отвечающие определённым параметрам безопасности движения, определённой геометрии», - заявил Иван Новиков.

#Новости#Город#Гибдд#Мария#Бгту#Зелёная стрелка
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