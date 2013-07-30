Эксперимент с дополнительной правоповоротной стрелкой позволил разгрузить несколько перекрёстков Белгорода

Posted 30 июля 2013,, 13:44
Published 30 июля 2013,, 13:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С 19 июня пилотный проект ГИБДД по разрешению правого поворота по зелёной стрелке начал реализовываться в Москве и Белгороде. Причём Белгород для «пилота» был выбран как один из самых благополучных в контексте дорожно-транспортной ситуации городов России.
В Белгороде под новацию попали несколько перекрёстков, на которых не было зебр (из соображений безопасности). Исследовать эффективность стрелок начали студенты и преподаватели кафедры организации безопасности движения БГТУ им. В. Г. Шухова под руководством завкафедры Ивана Новикова. Более месяца участники исследования ежедневно отслеживали ситуацию на этих перекрёстках в часы пик - утром, вечером, в обеденный перерыв - и фиксировали свои наблюдения с помощью видеокамер, рассказали в пресс-службе вуза.
Согласно выводам экспертов «технолога», эксперимент оказался удачным на всех его участках. На перекрёстке проспект Богдана Хмельницкого - Белгородский проспект пропускная способность по правому повороту увеличилась на 35 %, проспект Богдана Хмельницкого - улица Мичурина - на 28 %, проспект Ватутина - улица 5 Августа - на 164 %, улица Щорса - бульвар Юности - на 54 %. По предварительным подсчётам, при такой тенденции общая годовая экономия топлива для автомобилистов составит более миллиона рублей.
«Этот проект осуществляется в рамках договора о взаимодействии с ГИБДД. Эксперимент проходит успешно. ДТП на этих пересечениях, связанные с зелёной стрелкой, не зафиксированы. Нам представляется целесообразным включить в зону эксперимента ещё 14 пересечений по проспекту Богдана Хмельницкого, улицам Щорса, Губкина. Это будут перекрёстки, отвечающие определённым параметрам безопасности движения, определённой геометрии», - заявил Иван Новиков.