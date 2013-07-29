Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2013,, 14:12

Published 29 июля 2013,, 14:12

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

РУСАДА может расследовать инцидент с Джонсом только по поручению WBA

29 июля 2013, 14:12
О возможных вариантах развития ситуации с санкциями к Гильермо Джонсу, победившему старооскольца Дениса Лебедева, рассказал исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никита Камаев. В случае расследования со стороны Всемирной боксёрской ассоциации панамец может избежать дисквалификации.

Напомним, что 17 мая в титульном бою Гильермо Джонс техническим нокаутом победил Дениса Лебедева. На прошлой неделе стало известно, что допинг-проба панамского боксёра дала положительный результат. Исследования провело Российское антидопинговое агентство, руководитель которого выразил готовность и дальше заниматься расследованием инцидента.

«Дальше ситуация может развиваться и таким образом, что WBA передаст расследование дела другой инстанции. Но для этого она должна прийти к определённому решению. Если файт-промоутер, врач и члены медицинской комиссии WBA договорятся, то расследовать подобный случай может и субъект антидопингового права в рамках олимпизма. Например, Российское антидопинговое агентство. Но это только гипотеза», - цитирует Никиту Камаева ИТАР-ТАСС.

«Результаты проб передаются той организации, которая ответственна за проведение мероприятия. Поскольку подобное мероприятие проходило под эгидой WBA, а антидопинговое соглашение мы заключали с файт-менеджером и врачом, соответственно, WBA полностью и целиком отвечает за процесс обработки результатов матча - вынесение решения по этому матчу», - пояснил исполнительный директор.

По словам Камаева, в случае расследования дела медицинской комиссией WBA, которая не поддерживает правила олимпизма, Джонс в итоге может избежать длительного отлучения от спорта. Однако боксёрская ассоциация помимо лишения чемпионского пояса может применить к боксёру финансовые санкции. Например, лишить призовых за бой.

Специалист пояснил, что фуросемид, обнаруженный в крови Джонса, входит в запрещённый список WBA. Однако Камаев отметил, что этот препарат сам по себе не даёт боксёру преимущество во время боя: «Обычно приём фуросемида вызывает снижение работоспособности и выносливости».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Денис лебедев#Бокс#Допинг#Гильермо джонс
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18