РУСАДА может расследовать инцидент с Джонсом только по поручению WBA

«Дальше ситуация может развиваться и таким образом, что WBA передаст расследование дела другой инстанции. Но для этого она должна прийти к определённому решению. Если файт-промоутер, врач и члены медицинской комиссии WBA договорятся, то расследовать подобный случай может и субъект антидопингового права в рамках олимпизма. Например, Российское антидопинговое агентство. Но это только гипотеза», - цитирует Никиту Камаева ИТАР-ТАСС.