РУСАДА может расследовать инцидент с Джонсом только по поручению WBA

Posted 29 июля 2013,, 14:12
Published 29 июля 2013,, 14:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что 17 мая в титульном бою Гильермо Джонс техническим нокаутом победил Дениса Лебедева. На прошлой неделе стало известно, что допинг-проба панамского боксёра дала положительный результат. Исследования провело Российское антидопинговое агентство, руководитель которого выразил готовность и дальше заниматься расследованием инцидента.
«Дальше ситуация может развиваться и таким образом, что WBA передаст расследование дела другой инстанции. Но для этого она должна прийти к определённому решению. Если файт-промоутер, врач и члены медицинской комиссии WBA договорятся, то расследовать подобный случай может и субъект антидопингового права в рамках олимпизма. Например, Российское антидопинговое агентство. Но это только гипотеза», - цитирует Никиту Камаева ИТАР-ТАСС.
«Результаты проб передаются той организации, которая ответственна за проведение мероприятия. Поскольку подобное мероприятие проходило под эгидой WBA, а антидопинговое соглашение мы заключали с файт-менеджером и врачом, соответственно, WBA полностью и целиком отвечает за процесс обработки результатов матча - вынесение решения по этому матчу», - пояснил исполнительный директор.
По словам Камаева, в случае расследования дела медицинской комиссией WBA, которая не поддерживает правила олимпизма, Джонс в итоге может избежать длительного отлучения от спорта. Однако боксёрская ассоциация помимо лишения чемпионского пояса может применить к боксёру финансовые санкции. Например, лишить призовых за бой.
Специалист пояснил, что фуросемид, обнаруженный в крови Джонса, входит в запрещённый список WBA. Однако Камаев отметил, что этот препарат сам по себе не даёт боксёру преимущество во время боя: «Обычно приём фуросемида вызывает снижение работоспособности и выносливости».