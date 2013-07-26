Белгородский народный эксперт предложил ввести возвращаемую наценку на покупку экологически опасных товаров

«При продаже добавлять этот налог к стоимости товара, а при утилизации возвращать его», - считает эксперт.

По мнению А. Хачатряна, пункты утилизации можно сделать в сетях супермаркетов, там же выдавать чек на сумму сданных отходов, который в дальнейшем можно использовать для покупки товаров в этом супермаркете. Таким образом, супермаркеты будут заинтересованы в установке пунктов приёма.