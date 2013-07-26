Белгородский народный эксперт предложил ввести возвращаемую наценку на покупку экологически опасных товаров

Posted 26 июля 2013,, 07:36
Published 26 июля 2013,, 07:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«При продаже добавлять этот налог к стоимости товара, а при утилизации возвращать его», - считает эксперт.
По мнению А. Хачатряна, пункты утилизации можно сделать в сетях супермаркетов, там же выдавать чек на сумму сданных отходов, который в дальнейшем можно использовать для покупки товаров в этом супермаркете. Таким образом, супермаркеты будут заинтересованы в установке пунктов приёма.
Предложенный вид сбора, по мнению эксперта, может побудить белгородцев активнее участвовать в сборе и утилизации отработавших энергосберегающих ламп, батарей, аккумуляторов и прочих приборов. По аналогичной системе можно организовать и приём других отходов, пластиковых и стеклянных бутылок, жестяных банок и др. Подобный вид сбора отходов, говорит эксперт, успешно используется в Финляндии.