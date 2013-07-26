Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2013,, 07:36

Published 26 июля 2013,, 07:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский народный эксперт предложил ввести возвращаемую наценку на покупку экологически опасных товаров

26 июля 2013, 07:36
Пользователь регионального сайта «Народная экспертиза» Арсен Хачатрян предложил делать наценку при продаже потенциально опасных для окружающей среды приборов, а в случае сдачи отслужившего свой срок товара на утилизацию возвращать её покупателю.

«При продаже добавлять этот налог к стоимости товара, а при утилизации возвращать его», - считает эксперт.
По мнению А. Хачатряна, пункты утилизации можно сделать в сетях супермаркетов, там же выдавать чек на сумму сданных отходов, который в дальнейшем можно использовать для покупки товаров в этом супермаркете. Таким образом, супермаркеты будут заинтересованы в установке пунктов приёма.

Предложенный вид сбора, по мнению эксперта, может побудить белгородцев активнее участвовать в сборе и утилизации отработавших энергосберегающих ламп, батарей, аккумуляторов и прочих приборов. По аналогичной системе можно организовать и приём других отходов, пластиковых и стеклянных бутылок, жестяных банок и др. Подобный вид сбора отходов, говорит эксперт, успешно используется в Финляндии.

#Новости#Экономика#Экология#Мария#Утилизация#Энергосбережение#Народная экспертиза
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18