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Posted 25 июля 2013,, 13:29

Published 25 июля 2013,, 13:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Лагерь молодёжного лидерства «Новое поколение» начал приём заявок от будущих участников

25 июля 2013, 13:29
На этот раз лагерь будет работать с 30 сентября по 10 октября на территории оздоровительного комплекса «Лесная сказка», расположенного в Губкинском городском округе Белгородской области.

«Я всегда хотел, чтобы наши ребята могли научиться тому, чему в своё время не мог научиться я. Ведь это так здорово, когда ты учишься чему-то новому и в дальнейшем можешь научить этому других... Ни в школе, ни в вузе не учат быть счастливыми. Научитесь прежде всего понимать себя сами. Задайте себе вопрос: «Кто я?» И ответьте на него честно. У каждого из нас есть шанс стать лучше», - считает основоположник лагеря, депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.

В течение десяти дней «поколенцы» будут общаться друг с дру­гом, обмениваться опытом и учиться под руководством российских и зарубежных профессионалов. Лагерь молодёжного лидерства фонд «Поколение» проводит дважды в год. За восемь лет существования его посетили более 1 000 студентов и школьников региона.

Чтобы стать участником лагеря, нужно до 1 сентября прислать анкету на электронный адрес pocolenie_belgorod@mail.ru (Белгород) или np.st.oskol@mail.ru (Старый Оскол). Списки зачисленных объявят в начале сентября. Анкету можно скачать на сайте молодёжной организации «Новое поколение».

#Новости#Общество#Мария#Лагерь#Скоч#Поколение#Молодёжное лидерство
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