Лагерь молодёжного лидерства «Новое поколение» начал приём заявок от будущих участников

«Я всегда хотел, чтобы наши ребята могли научиться тому, чему в своё время не мог научиться я. Ведь это так здорово, когда ты учишься чему-то новому и в дальнейшем можешь научить этому других... Ни в школе, ни в вузе не учат быть счастливыми. Научитесь прежде всего понимать себя сами. Задайте себе вопрос: «Кто я?» И ответьте на него честно. У каждого из нас есть шанс стать лучше», - считает основоположник лагеря, депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.