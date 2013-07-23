Народный эксперт предложил белгородским супермаркетам помочь в утилизации энергосберегающих ламп

Posted 23 июля 2013,, 12:44
Published 23 июля 2013,, 12:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По мнению народного эксперта, супермаркеты подходят для организации таких мероприятий из-за удобства расположения и высокой посещаемости. Кроме того, люди, считает В. Вдовенко, могли бы экономить время, сочетая сдачу отработавших своё электроприборов с походом за покупками.
«Большие розничные сети заинтересованы в притоке покупателей, поэтому выгода обоюдная как для руководства гипермаркета, так и для горожан», - уверен эксперт.
По его мнению, мэрия могла бы заключать с торговыми сетями договоры о проведении подобных мероприятий, последние в свою очередь должны озаботиться их проведением.
Кроме того, супермаркеты могли бы в этом случае задуматься о введении социального купона, который бы давал право сдающим энергоутиль белгородцам на скидки при покупке товаров.
Дежурить на пунктах приёма могли бы, по мнению эксперта, волонтёры.