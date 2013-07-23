Народный эксперт предложил белгородским супермаркетам помочь в утилизации энергосберегающих ламп

«Большие розничные сети заинтересованы в притоке покупателей, поэтому выгода обоюдная как для руководства гипермаркета, так и для горожан», - уверен эксперт.

По его мнению, мэрия могла бы заключать с торговыми сетями договоры о проведении подобных мероприятий, последние в свою очередь должны озаботиться их проведением.

Кроме того, супермаркеты могли бы в этом случае задуматься о введении социального купона, который бы давал право сдающим энергоутиль белгородцам на скидки при покупке товаров.