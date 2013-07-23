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Posted 23 июля 2013,, 12:44

Published 23 июля 2013,, 12:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Народный эксперт предложил белгородским супермаркетам помочь в утилизации энергосберегающих ламп

23 июля 2013, 12:44
По мнению пользователя сайта «Народная экспертиза» Виталия Вдовенко, в крупных торговых центрах Белгорода могли бы периодически проводиться акции по сбору использованных энергосберегающих ламп, батареек и аккумуляторов.

По мнению народного эксперта, супермаркеты подходят для организации таких мероприятий из-за удобства расположения и высокой посещаемости. Кроме того, люди, считает В. Вдовенко, могли бы экономить время, сочетая сдачу отработавших своё электроприборов с походом за покупками.

«Большие розничные сети заинтересованы в притоке покупателей, поэтому выгода обоюдная как для руководства гипермаркета, так и для горожан», - уверен эксперт.
По его мнению, мэрия могла бы заключать с торговыми сетями договоры о проведении подобных мероприятий, последние в свою очередь должны озаботиться их проведением.
Кроме того, супермаркеты могли бы в этом случае задуматься о введении социального купона, который бы давал право сдающим энергоутиль белгородцам на скидки при покупке товаров.

Дежурить на пунктах приёма могли бы, по мнению эксперта, волонтёры.

#Новости#Общество#Мария#Энергосбережение#Народная экспертиза
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