Елизавета Базарова в финале универсиады намерена улучшить личный рекорд

Posted 16 июля 2013,, 07:18
Published 16 июля 2013,, 07:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
15 июля старооскольская спортсменка Елизавета Базарова успешно прошла отбор в решающий заплыв на 50-метровке вольным стилем. Со временем 25,38 сек. Базарова в полуфинале поделила шестое-седьмое места с австралийкой Мелиссой Митчелл.
В этом виде программы участвовала другая белгородская пловчиха - Маргарита Нестерова, на днях выигравшая золотую медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем. На 50-метровке для выхода в финал Маргарите не хватило 0,24 сек., её результат - 25,66 сек.
Медали на самой короткой дистанции вольницы разыграют сегодня вечером. По словам Базаровой, в этом заплыве она надеется обновить свой личный рекорд. «Для меня это был первый старт здесь, на универсиаде, поэтому не так быстро вхожу в заплыв, как все, - приводит слова старооскольской пловчихи агентство «Р-Спорт». - Хочется улучшить свой показатель - 25,12. Для этого нужно будет подготовиться днём и плыть быстро вечером. Нет ничего невозможного, будем стараться».
Также в вечерней программе 16 июля финальный матч в мужском волейбольном турнире между сборными России и Польши. В составе российской национальной команды выступают игроки «Белогорья» Дмитрий Ильиных и Максим Жигалов.