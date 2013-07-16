Елизавета Базарова в финале универсиады намерена улучшить личный рекорд

Медали на самой короткой дистанции вольницы разыграют сегодня вечером. По словам Базаровой, в этом заплыве она надеется обновить свой личный рекорд. «Для меня это был первый старт здесь, на универсиаде, поэтому не так быстро вхожу в заплыв, как все, - приводит слова старооскольской пловчихи агентство «Р-Спорт». - Хочется улучшить свой показатель - 25,12. Для этого нужно будет подготовиться днём и плыть быстро вечером. Нет ничего невозможного, будем стараться».