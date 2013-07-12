Верхняя палата Федерального собрания РФ поддержала ужесточение ответственности за нарушение ПДД

Posted 12 июля 2013,, 08:32
Published 12 июля 2013,, 08:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что законопроектом предусматривается погрешность прибора в определении трезвости водителя в размере 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Эту особенность прибора рассчитал институт метрологии и подтвердил Росстандарт.
Как сообщает «Российская газета» , повторность некоторых серьёзных нарушений теперь будет наказываться. Например, за неоднократный проезд на красный сигнал светофора водители заплатят штраф 5 тысяч рублей или лишатся прав на 4-6 месяцев.
Превышение скорости движения на 10 км/час не будет наказуемым, зато превысившим норму на 20-40 км/час придётся вместо сегодняшних 300 заплатить 500 рублей, на 40-60 км/час - 1 000-1 500 рублей, а за повторное подобное нарушение - уже 2 000-3 000 рублей. За более высокие превышения скорости ждёт штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на год.
Нетрезвые водители могут не только лишиться прав на два года, но и 30 тысяч рублей в качестве штрафа. За повторное нарушение предусмотрены штраф 5 тысяч рублей и лишение прав на три года.
5-15 тысяч рублей заплатят водители за управление автомобилем без прав. А лишённые их - 30 тысяч рублей, либо его ждут от 100 до 200 часов принудительных работ или 15 суток ареста.
Чтобы вернуть права, лишённому их водителю придётся по истечении срока повторно сдать теоретический экзамен. Тем, кто лишился прав за нетрезвую езду или отказался от медосвидетельствования, права возвратят после дополнительно медицинского освидетельствования. А граждане, состоящие на учёте в наркодиспансерах, не смогут управлять транспортным средством.