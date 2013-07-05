МТС снижает стоимость мобильного Интернета для абонентов региона

«Многие наши клиенты уже оценили удобство безлимитного мобильного доступа в Интернет в любое время и в любом месте, поэтому хотят и во время путешествий всегда оставаться онлайн. Специально для таких интернет-пользователей мы предлагаем опцию «СуперБИТ», с которой в любой точке страны можно не изменять привычкам: когда и где угодно с мобильного проверять электронную почту, общаться с друзьями в соцсетях, делиться свежими фотографиями, узнавать погоду и прокладывать маршруты с интернет-картами и интерактивными навигаторами», - отметил вице-президент группы МТС по маркетингу Василь Лацанич.