МТС снижает стоимость мобильного Интернета для абонентов региона

Posted 5 июля 2013,, 07:54
Published 5 июля 2013,, 07:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщила пресс-служба оператора, услуга «СуперБИТ» доступна абонентам большинства тарифных планов МТС и позволяет за фиксированную плату пользоваться не только в домашнем регионе, но и при поездках по стране всеми ресурсами Интернета: поиском, электронной почтой, мессенджерами, социальными сетями. Для абонентов, подключивших опцию «СуперБИТ» до 31 августа 2013 года в любом регионе России, ежемесячная плата на протяжении всего лета будет составлять 150 рублей.
«Многие наши клиенты уже оценили удобство безлимитного мобильного доступа в Интернет в любое время и в любом месте, поэтому хотят и во время путешествий всегда оставаться онлайн. Специально для таких интернет-пользователей мы предлагаем опцию «СуперБИТ», с которой в любой точке страны можно не изменять привычкам: когда и где угодно с мобильного проверять электронную почту, общаться с друзьями в соцсетях, делиться свежими фотографиями, узнавать погоду и прокладывать маршруты с интернет-картами и интерактивными навигаторами», - отметил вице-президент группы МТС по маркетингу Василь Лацанич.
По его словам, почти 90 % россиян в этом году проведут отпуск в России, причём около половины из них планируют выезжать на дачу или в другой регион. Именно поэтому на период летних отпусков снижена абонентскую плату на популярную опцию «СуперБИТ», чтобы абоненты МТС на выгодных условиях могли опробовать безлимитный Интернет без границ, куда бы они ни направлялись.
Основные параметры опции:
- при подключении опции «СуперБИТ» с 19 июня до 31 августа этого года ежемесячная плата за опцию составит 150 рублей на протяжении всех летних месяцев. С 1 сентября плата за пользование услугой будет 299 рублей в месяц;
- неограниченная скорость в пределах 100 Мб в сутки1;
- опция действует по всей России:
- опция доступна как частным, так и корпоративным абонентам МТС во всех регионах России2.
Подключить опцию «СуперБИТ» можно с помощью: USSD команды *628# ; SMS на короткий номер 111 с текстом 628; сервисов «Интернет-помощник» или «Корпоративный интернет-помощник».
Более подробная информация о тарифной опции «СуперБИТ» и условиях акции доступна по адресу www.mts.ru, в контактном центре МТС по номеру 8-800-250-0890, а также в салонах МТС.
1При достижении порогового значения скорость снижается до 128 кбит/с до конца суток.
2За исключением всех тарифных планов линеек «МТС-Коннект» и «Бизнес-Коннект», SIM, i-Онлайнер, «Онлайнер», «Супер Онлайнер», МТС iPad, «Классный», «Заботливый», «Бизнес-Онлайн», «НИКА», «Навигационный», «Навигация», «Корпоративный Онлайнер», «МТС 3G роутер» и их модификаций.
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