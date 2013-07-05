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Posted 5 июля 2013,, 05:52

Published 5 июля 2013,, 05:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Емельяненко размялся на бразильском Драконе

5 июля 2013, 05:52
В рамках подготовки к предстоящей в ноябре схватке с легендарным Мирко Кро Копом Филиповичем староосколец Александр Емельяненко уверенно победил бразильского бойца Жозе Родриго Гелке.

Поединок Емельяненко-младшего и Гелке состоялся вчера в ходе бойцовского шоу ProFC 49 в подмосковных Химках. Россиянин с самого начала схватки завладел преимуществом и провёл её по своему сценарию, сделав ставку исключительно на ударную технику. Несколько серий ударов руками в исполнении Александра привели к тому, что через четыре с небольшим минуты после начала первого раунда рефери остановил бой. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что в конце года старооскольского бойца ждёт поединок с легендарным хорватским бойцом смешанных единоборств Мирко Филиповичем по прозвищу Кро Коп. Ориентировочно бой состоится в ноябре в Москве.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#ММА#Смешанные единоборства#Александр емельяненко
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