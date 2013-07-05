Емельяненко размялся на бразильском Драконе

Поединок Емельяненко-младшего и Гелке состоялся вчера в ходе бойцовского шоу ProFC 49 в подмосковных Химках. Россиянин с самого начала схватки завладел преимуществом и провёл её по своему сценарию, сделав ставку исключительно на ударную технику. Несколько серий ударов руками в исполнении Александра привели к тому, что через четыре с небольшим минуты после начала первого раунда рефери остановил бой. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом.