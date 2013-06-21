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Posted 21 июня 2013, 08:51

Published 21 июня 2013, 08:51

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

БелГУ наладил сотрудничество с одним из старейших университетов Германии

21 июня 2013, 08:51
В мае 2013 года Национальный исследовательский университет «БелГУ» подписал соглашение с Фрайбергской горной академией, договорившись о совместной подготовке специалистов для предприятий металлургической отрасли Белгородской области.

Как сообщил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, месяц назад в составе делегации он побывал в Южной Саксонии, где подписал договор о сотрудничестве с именитым местным вузом - Фрайбергской горной академией.

«Это старейшее в Германии учебное заведение, готовящее специалистов для горного дела. И когда-то в этом учебном заведении учился Пётр I, создавая горнорудную промышленность в нашей стране, - пояснил Полухин. - Несколько веков академия является центром подготовки горняков в Германии. Нам она интересна в связи с тем, что мы сейчас готовим специалистов для горнорудных предприятий нашей области, чего раньше не было».

Находясь в центре Курской магнитной аномалии, где добывают 40 % железной руды в России, БелГУ просто обязан более активно готовить инженеров широкого профиля для горнорудного производства, считает ректор.

Всего Белгородский госуниверситет имеет свыше 140 договоров с различными учебными заведениями мира. «Наши студенты могут стажироваться во многих странах мира в лучших университетах. И это, на наш взгляд, важное конкурентное преимущество нашего вуза. Никто сегодня в нашем регионе не имеет такого обширного круга партнёров за рубежом», - сообщил О. Полухин.

#Новости#БелГУ#Мария#Наука
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