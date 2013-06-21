БелГУ наладил сотрудничество с одним из старейших университетов Германии

«Это старейшее в Германии учебное заведение, готовящее специалистов для горного дела. И когда-то в этом учебном заведении учился Пётр I, создавая горнорудную промышленность в нашей стране, - пояснил Полухин. - Несколько веков академия является центром подготовки горняков в Германии. Нам она интересна в связи с тем, что мы сейчас готовим специалистов для горнорудных предприятий нашей области, чего раньше не было».