С 1 сентября самым талантливым первокурсникам БелГУ будут платить ректорскую стипендию

Posted 20 июня 2013, 11:13
Published 20 июня 2013, 11:13
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
С сегодняшнего дня БелГУ начал приём документов на очную форму обучения. По словам ректора, в 2013 году, как и ранее, вуз будет бороться за привлечение наиболее талантливой молодёжи Белгородской области и России. Для этого руководство учебного заведения приняло ряд мер, которые должны сыграть важную роль в повышении конкурентоспособности Национального исследовательского университета.
В частности, Олег Полухин сообщил о том, что абитуриенты-2013, имеющие по результатам ЕГЭ свыше 240 баллов по трём предметам, получат дополнительные преимущества в процессе обучения. Таким первокурсникам с нового учебного года ежемесячно будут платить ректорскую стипендию 1 000 рублей. Причём претендовать на дополнительное денежное поощрение могут не только бюджетники, но и студенты, поступившие в университет на платной основе. Иногороднюю талантливую молодёжь, кроме того, обещают обеспечить местом в общежитии.
В будущем в БелГУ намерены пойти ещё дальше, подняв ректорскую стипендию для студентов платной формы обучения. Если студент первый курс закончит на хорошо и отлично, то стипендию ему могут увеличить до 10 тысяч рублей. Это будет существенным подспорьем, учитывая, что средняя плата за обучение в университете в 2013 году составит около 63 тысяч рублей в год.
«Кроме того, думаем сегодня над тем, как снизить стоимость обучения для студентов-платников, закончивших первый курс на хорошо и отлично, - рассказал О. Полухин. - Сегодня такие студенты могут перевестись на бюджет, но только при наличии свободных бюджетных мест. Таких возможностей не так много, поэтому в качестве стимула для хорошей учёбы предполагаем принять такие меры. Мы будем снижать стоимость обучения вплоть до 50 %».
Эти решения пока не приняли, но уже осенью ректор намерен вынести их на учёный совет университета.
В качестве средств удержания талантливой молодёжи в вузе - снижение платы за обучение определённой категории студентов. Такая возможность есть у ребят, которые не смоги поступить на бюджет и не имеют возможности платить полную сумму. Они могут на более выгодных условиях обучаться по приоритетным для региона специальностям.
«Такое решение мы уже приняли. Есть специальности, где мы понижаем стоимость на треть и на 25 %. Всё это делается для того, чтобы удержать талантливых студентов, не прошедших на бюджет, но не имеющих возможности в полном объёме оплачивать обучение. А также для удовлетворения потребности в подготовке специалистов по приоритетным для нашей области направлениям», - пояснил Полухин.
Павел Черноусов