С 1 сентября самым талантливым первокурсникам БелГУ будут платить ректорскую стипендию

«Кроме того, думаем сегодня над тем, как снизить стоимость обучения для студентов-платников, закончивших первый курс на хорошо и отлично, - рассказал О. Полухин. - Сегодня такие студенты могут перевестись на бюджет, но только при наличии свободных бюджетных мест. Таких возможностей не так много, поэтому в качестве стимула для хорошей учёбы предполагаем принять такие меры. Мы будем снижать стоимость обучения вплоть до 50 %».