Абитуриентов, набравших на ЕГЭ меньше 130 баллов, не примут в БелГУ

Posted 20 июня 2013, 11:35
Published 20 июня 2013, 11:35
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Приёмная комиссия НИУ «БелГУ» в этом году не примет документы у некоторых абитуриентов. В немилость попадут молодые люди, получившие на Единых государственных экзаменах низкие баллы.
«Ещё ранней весной мы разработали стратегию и тактику приёмной кампании 2013 года. То есть договорились, как себя вести, принимая документы у абитуриентов, и как привлекать наиболее талантливую молодёжь в стены нашего вуза, - сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к старту приёмной кампании, ректор БелГУ Олег Полухин. - Мы можем бесконечно говорить о повышении качества образования, но если будем брать студентов с низким баллом ЕГЭ, решить эту задачу будет крайне сложно. Всё может оказаться бесполезной тратой сил, времени и средств, если к нам будут приходить слабые абитуриенты».
По словам руководителя вуза, в этом году университет установит порог для результатов по госэкзаменам: «На учёном совете официально приняли решение, что у абитуриентов, которые будут к нам идти, имея 130 баллов и меньше, документы брать не будем. Это где-то чуть больше 43 баллов за один экзамен. По сути, это круглый троечник, и такие абитуриенты, по нашему мнению, не могут учиться в Национальном исследовательском университете».
Павел Черноусов