Абитуриентов, набравших на ЕГЭ меньше 130 баллов, не примут в БелГУ

«Ещё ранней весной мы разработали стратегию и тактику приёмной кампании 2013 года. То есть договорились, как себя вести, принимая документы у абитуриентов, и как привлекать наиболее талантливую молодёжь в стены нашего вуза, - сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к старту приёмной кампании, ректор БелГУ Олег Полухин. - Мы можем бесконечно говорить о повышении качества образования, но если будем брать студентов с низким баллом ЕГЭ, решить эту задачу будет крайне сложно. Всё может оказаться бесполезной тратой сил, времени и средств, если к нам будут приходить слабые абитуриенты».