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Posted 20 июня 2013, 11:35

Published 20 июня 2013, 11:35

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Абитуриентов, набравших на ЕГЭ меньше 130 баллов, не примут в БелГУ

20 июня 2013, 11:35
Выпускники, набравшие в сумме менее 130 баллов по трём профильным предметам на ЕГЭ, не смогут поступить в Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Такое решение приняло руководство вуза.

Приёмная комиссия НИУ «БелГУ» в этом году не примет документы у некоторых абитуриентов. В немилость попадут молодые люди, получившие на Единых государственных экзаменах низкие баллы.

«Ещё ранней весной мы разработали стратегию и тактику приёмной кампании 2013 года. То есть договорились, как себя вести, принимая документы у абитуриентов, и как привлекать наиболее талантливую молодёжь в стены нашего вуза, - сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к старту приёмной кампании, ректор БелГУ Олег Полухин. - Мы можем бесконечно говорить о повышении качества образования, но если будем брать студентов с низким баллом ЕГЭ, решить эту задачу будет крайне сложно. Всё может оказаться бесполезной тратой сил, времени и средств, если к нам будут приходить слабые абитуриенты».

По словам руководителя вуза, в этом году университет установит порог для результатов по госэкзаменам: «На учёном совете официально приняли решение, что у абитуриентов, которые будут к нам идти, имея 130 баллов и меньше, документы брать не будем. Это где-то чуть больше 43 баллов за один экзамен. По сути, это круглый троечник, и такие абитуриенты, по нашему мнению, не могут учиться в Национальном исследовательском университете».

Павел Черноусов

#Новости#БелГУ#Абитуриент#Приёмная кампания#Мария#Наука
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