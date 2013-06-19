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Posted 19 июня 2013,, 14:10

Published 19 июня 2013,, 14:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Курской области пройдёт конкурс молодых семей «СемьЯ»

19 июня 2013, 14:10
21-23 июня на базе отдыха «Дичня» соседней с Белгородской Курской области состоится III областной конкурс молодых семей «СемьЯ».

Участниками соревнований станут более 25 молодых семей с детьми из Курска и Курской области.

Цель мероприятия - развитие и укрепление семейных ценностей и традиций в молодёжной среде, социально-экономическая поддержка молодых семей с детьми, развитие семейных клубов на территории Курской области. В программе мероприятия спортивно-развлекательная игра «Лазертаг», квест-игра «Форд Боярд» и многое другое, сообщает KurskCity.

#Новости#Общество#Соревнования#Курск#Татьяна Косицына#Семья
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