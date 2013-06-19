В Курской области пройдёт конкурс молодых семей «СемьЯ»

Цель мероприятия - развитие и укрепление семейных ценностей и традиций в молодёжной среде, социально-экономическая поддержка молодых семей с детьми, развитие семейных клубов на территории Курской области. В программе мероприятия спортивно-развлекательная игра «Лазертаг», квест-игра «Форд Боярд» и многое другое, сообщает KurskCity.