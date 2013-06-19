В Белгороде оставили без изменения приговор спортсмену, убившему человека в «Форуме»

25-летний мастер спорта России по кикбоксингу и самбо проведёт в колонии строгого режима 9,5 года и возместит родственникам погибшего 500 тысяч рублей.

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