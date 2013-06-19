В Белгороде оставили без изменения приговор спортсмену, убившему человека в «Форуме»

Posted 19 июня 2013,, 08:43
Published 19 июня 2013,, 08:43
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Судебная коллегия по уголовным делам Белгородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката осуждённого, оставив ранее вынесенный приговор по делу об убийстве в ночном клубе без изменения.
Напомним, ранее Свердловский районный суд Белгорода приговорил местного спортсмена к девяти годам и шести месяцам заключения с возмещением 500 тысяч рублей родственникам в качестве морального вреда. 25-летнего мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Во время драки в белгородском клубе-ресторане «Форум» в октябре 2012 года осуждённый ударил своего оппонента стулом по голове. Парень скончался на месте происшествия.
Приговор вступил в законную силу.