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Posted 19 июня 2013,, 08:43

Published 19 июня 2013,, 08:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде оставили без изменения приговор спортсмену, убившему человека в «Форуме»

19 июня 2013, 08:43
25-летний мастер спорта России по кикбоксингу и самбо проведёт в колонии строгого режима 9,5 года и возместит родственникам погибшего 500 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Белгородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката осуждённого, оставив ранее вынесенный приговор по делу об убийстве в ночном клубе без изменения.

Напомним, ранее Свердловский районный суд Белгорода приговорил местного спортсмена к девяти годам и шести месяцам заключения с возмещением 500 тысяч рублей родственникам в качестве морального вреда. 25-летнего мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Во время драки в белгородском клубе-ресторане «Форум» в октябре 2012 года осуждённый ударил своего оппонента стулом по голове. Парень скончался на месте происшествия.

Приговор вступил в законную силу.

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