В курской деревне украли водонапорную башню

Выяснилось, что один из подозреваемых около недели назад приезжал в село на рыбалку и обратил внимание на то, что старая башня лежит на земле и никем не охраняется. Вернувшись домой, он попросил знакомого помочь ему распилить и вывезти конструкцию на пункт приёма.