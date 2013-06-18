В курской деревне украли водонапорную башню

Posted 18 июня 2013,, 14:02
Published 18 июня 2013,, 14:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Около года назад металлическую конструкцию демонтировали, и она лежала на земле.
Помощь в раскрытии преступления оказал местный житель. Он видел, как двое его приятелей разрезали и погрузили металлическое строение в автомобиль. Мужчине они сказали, что официально купили конструкцию у сельсовета.
Выяснилось, что один из подозреваемых около недели назад приезжал в село на рыбалку и обратил внимание на то, что старая башня лежит на земле и никем не охраняется. Вернувшись домой, он попросил знакомого помочь ему распилить и вывезти конструкцию на пункт приёма.
В ходе расследования установили, что злоумышленники получили за металл чуть более 14 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые дали подписку о невыезде, сообщает KurskCity.