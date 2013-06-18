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Posted 18 июня 2013,, 14:02

Published 18 июня 2013,, 14:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В курской деревне украли водонапорную башню

18 июня 2013, 14:02
В деревне Первое Апухтино соседней с Белгородской Курской области неизвестные преступники похитили водонапорную башню, принадлежащую местной администрации.
Сюжет
Кража

Около года назад металлическую конструкцию демонтировали, и она лежала на земле.
Помощь в раскрытии преступления оказал местный житель. Он видел, как двое его приятелей разрезали и погрузили металлическое строение в автомобиль. Мужчине они сказали, что официально купили конструкцию у сельсовета.

Выяснилось, что один из подозреваемых около недели назад приезжал в село на рыбалку и обратил внимание на то, что старая башня лежит на земле и никем не охраняется. Вернувшись домой, он попросил знакомого помочь ему распилить и вывезти конструкцию на пункт приёма.

В ходе расследования установили, что злоумышленники получили за металл чуть более 14 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые дали подписку о невыезде, сообщает KurskCity.

#Новости#Общество#Кража#Татьяна Косицына#Водонапорная башня#Курск сити
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