В День молодёжи в Белгород приедет Юлия Чичерина

Posted 11 июня 2013,, 12:01
Published 11 июня 2013,, 12:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В 19:00 на площади начнут выступать лучшие творческие коллективы города, а в 21:00 на сцену выйдет группа «Чичерина». Все подробности предстоящего события можно узнать в социальной сети «ВКонтакте».
Также на концерте наградят победителей фотоконкурса «Россия - это я и ты». Для участия в нём нужно до 24 июня загрузить свои фотографии в альбом «ВКонтакте». Победитель определится путём анонимного интернет-голосования, сообщает управление молодёжной политики Белгородской области.
Справка. 1 июня 2013 года группе «Чичерина» исполнилось 16 лет. Первое выступление группы прошло в 1997 году в клубе J-22 в Екатеринбурге. Вскоре после дебюта группа выступила на «Нашествии», а уже в 1999 году заключила контракт с выпускающей компанией Real Records и переехала в Москву. Продюсером дебютного альбома «Сны» стал Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи».