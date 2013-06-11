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Posted 11 июня 2013,, 12:01

Published 11 июня 2013,, 12:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В День молодёжи в Белгород приедет Юлия Чичерина

11 июня 2013, 12:01
27 июня, в День молодёжи, на Соборной площади пройдёт праздничный концерт с участием группы «Чичерина».

В 19:00 на площади начнут выступать лучшие творческие коллективы города, а в 21:00 на сцену выйдет группа «Чичерина». Все подробности предстоящего события можно узнать в социальной сети «ВКонтакте».

Также на концерте наградят победителей фотоконкурса «Россия - это я и ты». Для участия в нём нужно до 24 июня загрузить свои фотографии в альбом «ВКонтакте». Победитель определится путём анонимного интернет-голосования, сообщает управление молодёжной политики Белгородской области.

Справка. 1 июня 2013 года группе «Чичерина» исполнилось 16 лет. Первое выступление группы прошло в 1997 году в клубе J-22 в Екатеринбурге. Вскоре после дебюта группа выступила на «Нашествии», а уже в 1999 году заключила контракт с выпускающей компанией Real Records и переехала в Москву. Продюсером дебютного альбома «Сны» стал Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи».

#Новости#Концерт#Город#Мария#День молодежи#Чичерина
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