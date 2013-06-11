В День молодёжи в Белгород приедет Юлия Чичерина

Справка. 1 июня 2013 года группе «Чичерина» исполнилось 16 лет. Первое выступление группы прошло в 1997 году в клубе J-22 в Екатеринбурге. Вскоре после дебюта группа выступила на «Нашествии», а уже в 1999 году заключила контракт с выпускающей компанией Real Records и переехала в Москву. Продюсером дебютного альбома «Сны» стал Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи».