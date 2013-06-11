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Posted 11 июня 2013,, 08:39

Published 11 июня 2013,, 08:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

УБРиР призывает белгородских предпринимателей прокачать свой бизнес со скидкой 50 %

11 июня 2013, 08:39
Уральский банк реконструкции и развития постоянно разрабатывает и внедряет современные финансовые инструменты для бизнеса.

Не так давно УБРиР запустил новые сервисы для дистанционной работы с расчётными счетами предприятий:

- простой и удобный в использовании интернет-банк BSS Correqts, который подключается за один визит в банк и работает на мобильных устройствах;

- универсальную карту для бизнеса, позволяющую как пополнять расчётный счёт через банкоматы УБРиР, так и оплачивать бизнес-расходы.

Более того, до 30 июля 2013 г. для клиентов, подключивших новый интернет-банк, действует выгодное предложение - 50%-ная скидка на пакет расчётно-кассового обслуживания «Тест-драйв». Таким образом, открыв расчётный счёт в УБРиР, предприниматели по выгодной цене получают комплекс услуг «3 в 1» - мобильный интернет-банк, универсальную карту в подарок и трёхмесячный пакет безлимитных платежей*.

Новые продукты уже оценили сотни клиентов УБРиР, настало ваше время выгодно распоряжаться своим временем и использовать простые банковские решения для развития бизнеса.

*Воспользоваться бизнес-пакетом могут только клиенты, открывающие расчётный счёт в УБРиР, и только один раз.

ОАО «УБРиР» - генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12.04.2004 г.

На правах рекламы

#Новости#Экономика#Мария#Малый бизнес#Убрир
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