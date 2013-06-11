УБРиР призывает белгородских предпринимателей прокачать свой бизнес со скидкой 50 %

Более того, до 30 июля 2013 г. для клиентов, подключивших новый интернет-банк, действует выгодное предложение - 50%-ная скидка на пакет расчётно-кассового обслуживания «Тест-драйв». Таким образом, открыв расчётный счёт в УБРиР, предприниматели по выгодной цене получают комплекс услуг «3 в 1» - мобильный интернет-банк, универсальную карту в подарок и трёхмесячный пакет безлимитных платежей*.