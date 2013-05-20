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Posted 20 мая 2013,, 04:16

Published 20 мая 2013,, 04:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской транспортной компании стартовала акция «Выгодный месяц»

20 мая 2013, 04:16
Теперь взять автомобиль напрокат на месяц и больше можно по специальному тарифу со значительной скидкой.

Например, Kia Ceed с автоматической коробкой передач обойдётся всего в 1 800 рублей за сутки вместо 2 300 рублей, а Kia Sportage с АКПП будет стоить 2 400 рублей за сутки вместо 3 000 рублей.

Машина выдаётся, если она имеется в наличии и не используется другим клиентом. Лимит пробега составляет 200 км в сутки. При этом требования к водителям минимальны: водительский стаж от двух лет, паспорт и залог.

Забронировать или взять автомобиль напрокат можно ежедневно по адресу: Белгород, 1-й Первомайский переулок, 1а, или заполнив форму онлайн-заказа. Также можно позвонить по телефонам: (4722) 581-333 или 372-300.

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#Новости#Общество#Мария#Транспорт#Автоновости#Прокат автомобилей#Бтк
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